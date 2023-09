Jeezy compartilha dicas sobre adversidade e sucesso: "mais relatável do que bilionários como Bill Gates"

O rapper Jeezy falou ao "TMZ Live" na semana passada para explicar por que seu novo livro, "Adversity For Sale: Ya Gotta Believe", oferece chaves melhores para o sucesso para o americano médio do que a maioria dos livros de "fique rico".

Jeezy está mergulhando em seus primeiros dias como um jovem empreendedor nas ruas de Atlanta (EUA), mas diz que mesmo naquela época, ele tinha uma ideia de aonde queria chegar e como a música o ajudaria a alcançar isso.

Ao longo do caminho, ele se tornou uma das maiores forças a dominar o hip-hop, mas Jeezy disse que sempre teve um espírito empreendedor, tendo sucesso no mercado imobiliário, na propriedade de negócios e na filantropia. Ele diz que o rap apenas abriu a porta para ele.

Ele espera que seu livro influencie jovens de áreas urbanas que vivem em ambientes violentos e mostre a eles que há um caminho para a prosperidade.

