Sandy e Lucas Lima falam sobre divórcio em emocionante participação com Serginho Groisman

Na terça-feira (26/9), um dia após terem anunciado o divórcio nas redes sociais, Sandy Leah e Lucas Lima gravaram uma participação emocionante no programa "Altas Horas", com Serginho Groisman. Nesse encontro, que contou com um dueto especial, o ex-casal abriu o coração e explicou a decisão de encerrar um relacionamento de 24 anos.

A gravação do programa, normalmente transmitida apenas no circuito interno da Globo para funcionários, desta vez foi fechada ao público em geral, em uma tentativa de evitar vazamentos. A exibição do episódio também foi antecipada devido ao anúncio da separação.

O emocionante encontro de Sandy e Lucas na Globo está programado para ir ao ar neste sábado (30/9), e contou com a presença de outros convidados ilustres, como Xororó, Vitor Kley, Roupa Nova, Thiaguinho e a Família Lima.

Apesar dos esforços da Globo para manter a gravação em sigilo, admiradores da cantora compartilharam detalhes nas redes sociais. Fãs que estavam presentes relataram momentos emocionantes, como conversas sobre o divórcio e um dueto musical.

Segundo informações de fontes do Notícias da TV, Lucas Lima se emocionou durante o programa e revelou que a decisão de se separar havia sido tomada há mais de um mês. No entanto, ambos afirmaram que a separação ocorreu em paz, sem brigas ou mágoas, e que continuarão a cumprir seus compromissos profissionais, incluindo uma turnê na Europa.

A apresentadora Tati Machado, do programa "Encontro", corroborou os relatos dos fãs, destacando a amizade entre Sandy, Lucas e Serginho Groisman, além da preocupação com o filho do casal e os planos profissionais.

A exibição antecipada do "Altas Horas" deste sábado se deu devido à grande repercussão causada pelo anúncio do divórcio de Sandy e Lucas Lima. O casal, que estava junto desde 1998 e casado desde 2008, surpreendeu os fãs com o anúncio, enfatizando que a separação ocorreu com amor, respeito e amizade infinitos. Eles pediram respeito e privacidade nesse momento delicado e asseguraram que a família que construíram permanecerá para sempre, assim como o amor que compartilham.