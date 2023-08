Exposição no MIS apresenta experiência imersiva dedicada a filmes de terror com início no Halloween (Reprodução/Divulgação)

O Museu da Imagem e Som anunciou uma nova exposição, em São Paulo, em homenagem aos filmes de terror, com estreia no Halloween de 2023. A mostra, intitulada como ‘Terror no Cinema’, promete uma experiência imersiva ao visitante, a fim de explorar grandes obras que marcaram o gênero.

A mostra contará com uma divisão de setores temáticos, com a abordagem nos subgêneros do terror como o found footage, slasher, zumbis, sobrenatural e outros. Os visitantes poderão ser transportados a um ambiente dos filmes por meio de estímulos sonoros, visuais e olfativos, além de captar informações sobre as obras apresentadas.

Dentre as obras presentes na mostra estão: “O Gabinete do Dr. Caligari” (1920), “Nosferatu” (1922), “Psicose” (1960), “O Exorcista” (1973), “Tubarão” (1975), “Alien, o oitavo passageiro” (1979), “O Iluminado” (1980), “Sexta Feira 13″ (1980), “O Silêncio dos Inocentes” (1991), “A Bruxa de Blair” (1999), entre outros.

O “Terror no Cinema” também contará com uma variedade de itens de acervos parceiros do MIS, como a Biblioteca Margaret Herrick, responsável pela preservação da coleção da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, criadora do Oscar.

Haverá pôsteres, documentos, fotografias, materiais promocionais dos filmes, figurinos e adereços usados em cena. Os visitantes poderão se deparar até mesmo com a máscara do Ghostface, utilizada na franquia slasher de ‘Pânico’.

Como garantir o ingresso?

No dia 29 de agosto, os visitantes poderão adquirir seus ingressos antecipados para a estreia (31 de outubro) e para os primeiros dias de exposição (até 04 de novembro). As vendas serão iniciadas às 11h na bilheteria do MIS e às 12h na plataforma INTI.

Para a visitação no dia 31 de outubro, os ingressos são R$ 80, com meia-entrada a R$ 40. Para quem doar um livro de ficção, escrito em língua portuguesa e em bom estado, poderá ter o acesso com meia-entrada. Os visitantes do primeiro dia também contarão com acesso a brindes e experiências exclusivas da grande estreia.

Já para os dias 01, 02, 03 e 04 de novembro, os valores vão de R$ 20 (meia) a R$ 40 (inteira). Informações sobre as vendas gerais serão divulgadas posteriormente.

Serviço | “Terror no cinema”

Local: Museu da Imagem e do Som (MIS)

Avenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo

Abertura: 31 de outubro de 2023

Ingressos e horários – primeira semana:

31.10

Horário: 18h às 22h (permanência até 23h).

Valores: R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia). Desconto (não cumulativo) da meia-entrada incluso para quem doar um livro de ficção, escrito em língua portuguesa e em bom estado.

01.11, 03.11 e 04.11

Horário: das 10h às 20h (permanência até 21h).

Valores: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia).

02.11 (feriado)

Horário: das 10h às 18h (permanência até 19h).

Valores: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia).