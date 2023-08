‘Percy Jackson e os Olimpianos’: esta é a prévia e a data de estreia da série; confira

Se você é um semideus, cuidado para não ser pego pelas criaturas mitológicas, pois a abertura do Acampamento Meio-Sangue está a um passo de acontecer. Nesta sexta-feira (18), foi divulgada uma prévia e data de estreia da série ‘Percy Jackson e os Olimpianos’, a ser lançada no Disney+.

A trama baseada nos livros de Rick Riordan, acompanha a jornada do semideus Percy Jackson ao lado de seus melhores amigos Annabeth Chase e Grover Underwood. Como divulgado pela distribuidora, os dois primeiros episódios da série chegarão à plataforma de streaming do Disney+ no dia 20 de dezembro.

Percy Jackson inicia suas aventuras ao lado dos amigos assim que descobre fazer parte do mundo de seres místicos, bem como o desenvolvimento de suas habilidades poderosas por ser filho de Poseidon. No teaser lançado nesta sexta-feira (18), é possível ver alguns takes de ação por parte do trio e muito mais. Assista:

Leia mais:

Reações nas redes

Anteriormente, os fãs da saga já despejaram suas expectativas nas redes com os primeiros materiais de divulgação compartilhados pela distribuidora nas redes sociais. Leia algumas reações:

“Recebendo tantas memórias de infância da saga do livro, passando noites inteiras lendo os livros”, escreveu um internauta. “Espero mesmo que isto corra bem e que consigamos os livros de sequências numa série”, registrou outro fã da saga.

“O trailer cita literalmente o primeiro capítulo do livro! Não me decepcione com esta [produção], Disney!”, disse um usuário da rede social, fazendo um comparativo aos livros.

“Desmaiei só de ver como isto parece bom. Esta publicação é melhor do que aqueles dois filmes”, disse um fã, relembrando a franquia dos filmes, que não agradaram ao público quando lançados.

Os atores que compõem o trio de protagonistas são: Walker Scobell (O Projeto Adam) como Percy, Leah Jeffries (A Fera) como Annabeth Chase, e Aryan Simhadri como Grover.

Assista ao primeiro teaser: