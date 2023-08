Túlio Maravilha revela quanto ganhou para posar nu e como esposa deu ‘ajudinha’ com ereção Imagem: reprodução Instagram (@tuliomaravilha_oficial)

Durante entrevista ao Podcast Acompanhadas.Túlio Maravilha, de 54 anos, relembrou seus momentos como jogador de futebol e o ensaio nu que ele protagonizou para a revista ‘G Magazine’ em 2003, sendo um dos primeiros jogadores de futebol a topar o desafio.

O ex-atleta revelou que a sua esposa Cristiane Maravilha o ajudou com a ereção para as fotos.

“Foi uma das exigências eu eu fiz: ter a presença da minha esposa no set de filmagens. Costumo dizer que ela é o meu Viagra natural (risos). Eles [a equipe] saíram [do set], e eu ficava a sós com ela. A gente fazia aquelas preliminares, deixava o trem armado, e ela chamava eles para fotografar”, contou.

Maravilha revelou que chegou a receber uma primeira proposta para posar para a revista quando estava no auge da carreira jogando pelo Botafogo, mas recusou.

“Em 2003, quando eu já estava casado com a minha segunda mulher e não tinham filhos, surgiu esse convite. Eu já estava quase no fim de carreira. Na época era mal visto, porque era novidade. Aos poucos, isso foi se tornando normal. A gente encara com naturalidade”.

Outras exigências do jogador foi receber o cachê antecipado e também a participação nas vendas da revista.

“A primeira exigência foi que eu tinha receber o cachê antecipado. Depois, pedi participação nas vendas. Era um dinheiro bom. Foi coisa de quase R$ 1 milhão”.

