‘Momento Beyoncé’: Com vento no rosto, Patrícia Poeta chama a atenção dos fãs

Com ventilador no estúdio, Patrícia Poeta coloca os cabelos ao vento no Encontro (Reprodução/Globo)

Ao som de “Vento, ventania”, música da banda Barão Vermelho, Patrícia Poeta resolveu começar o Encontro desta quinta-feira (17) de maneira bem inusitada. Nos primeiros momentos do matinal, ela apareceu com os cabelos voando.

A brincadeira serviu para chamar uma matéria envolvendo um casamento ao pé do Cristo Redentor, ponto turístico do Rio de Janeiro, que foi interrompido por causa de uma ventania que atingiu a cidade. Mas, no estúdio, a jornalista mostrou que o momento era feito por um ventilador.

No Encontro, Patrícia Poeta alerta sobre vento forte (Reprodução/Globo)

“Gente, essa ventania aqui, o meu momento Beyoncé, é de mentira. Pode mostrar aqui o ventilador, produção”, disse Patrícia Poeta, logo no começo do programa da TV Globo.

Durante a notícia e a conversa com o casal, a contratada da emissora carioca disse que no dia que o matrimônio aconteceu ela estava em sua casa no Rio de Janeiro e percebeu a ventania: “Eu estava em casa e parecia que o vento iria quebrar a janela”, contou a celebridade.

Já nas redes sociais, o casamento no Cristo Redentor virou motivo de piada: “Ventou tanto que até entortou a orelha do coitadinho”, escreveu um telespectador do Encontro com Patrícia Poeta, no Twitter. Um segundo disse que “o mais feliz nessa história toda era o careca”, sobre o vento que bagunçou o cabelo dos convidados e dos noivos.

De volta ao estúdio da TV Globo, em São Paulo, Patrícia comentou que a ventania que atingiu a cidade do Rio de Janeiro no dia do casamento foi um problema para a “mulherada” que estava ao pé do destino turístico: “Imagina você ficar no dia no salão de cabeleireiro colocar o laquê e ainda tem que lidar com isso, bagunça o penteado todo”, disse ela, que avisou a plateia que anunciou a idade.

