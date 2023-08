Marina Ruy Barbosa fala sobre vídeo viral em que foi clicada pelos fãs chorando em frente a Globo

Marina Ruy Barbosa acaba de estrear a sua primeira vilã na nova novela das 7, Fuzuê, interpretando a personagem Preciosa Montebello. Nesta semana, a atriz revelou o que aconteceu com ela, no momento do vídeo que viralizou no dia do seu aniversário de 28 anos, quando foi filmada pelos seus fãs, aos prantos em frente a Globo.

Marina Ruy Barbosa se emociona com carinhos dos fãs e desabafa: "Eu não sei porque tem tanta gente que implica comigo".pic.twitter.com/7UkbzYYMN4 — PAN (@forumpandlr) July 5, 2023

Na ocasião, a atriz recebeu flores e outros presentes do seu fã clube e, quando um fã se declarou dizendo “você é perfeita e única”, ela começou a chorar e acabou desabafando com os fãs: “Eu não sei porque tem tanta gente que implica comigo”, lamentou.

Dois meses depois, Marina finalmente falou sobre esse momento bastante emocionada com os fãs, em uma entrevista para a Fofocalizando, durante a estreia de Fuzuê. Para ela, foi apenas um momento de fragilidade: “Eu acho que sempre vai ter gente que goste e que não goste de qualquer um. Ninguém é unanimidade. Então, faz parte. As vezes a gente pode estar em um momento de fragilidade, pode se incomodar com uma coisa ou outra, mas o que importa é que eu tenho muito carinho de muita gente”, disse a atriz.

Marina acrescentou: “Muita gente torce por mim, reconhece meu esforço e minha dedicação em tudo, então eu também tenho muito apoio e é nisso que eu preciso me apegar”.

Rolou lançamento da nova novela da emissora carioca e olha só quem esteve presente!



Marina Ruy Barbosa, Ary Fontoura, Edson Celulari conversaram com a gente sobre a estreia e muito mais!#FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/CDPfxDeylq — Fofocalizando (@pfofocalizando) August 15, 2023

A atriz, que estava deslumbrante em um vestido de couro preto com fenda, também falou um pouco sobre a sua personagem: “Preciosa é uma vilã carismática, engraçada, eu acho que vocês vão curtir. Espero que sim. O fato de ser uma novela das 7, dá a chance da gente poder ter esses momentos mais cômicos, mesmo sendo uma vilã”.

