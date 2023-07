Será que Robert Downey Jr. estará em Capitão América 4? Um fotógrafo registrou a imagem do ator no set de gravação!

O mundo da Marvel Studios foi revolucionado com uma vazamento vindo diretamente do set de gravação de Capitão América 4. Um fotógrafo afirma ter registrado a imagem do ator Robert Downey Jr. nas instalações do filme.

O filme protagonizado por Sam Wilson (Anthony Mackie) será lançado em julho do próximo ano. Recentemente foi renomeado para Capitão América: Brave New World e as expectativas aumentaram com a história que será contada no filme.

O fotógrafo em questão, de acordo com meios de comunicação dos Estados Unidos, diz que Robert Downey Jr. não só estava no set, mas também estava filmando uma cena vestido a caráter. Então, se for verdade, estaríamos falando do retorno de Homem de Ferro à cena da Marvel Studios.

🚨CHAMANDO REFORÇO?

O Ator Robert Downey Jr. supostamente estava no set de 'CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD'. pic.twitter.com/buy16BRG2m — IceberGeek (@icebergeek) July 5, 2023

Robert Downey Jr., na interpretação de Tony Stark, é um dos pilares fundamentais do Universo Cinematográfico da Marvel. Ele fechou sua participação nesta série de filmes com sua atuação em Vingadores: Ultimato, na qual seu personagem morre.

Após sua estreia em Homem de Ferro (2008), Robert Downey Jr. continuou a interpretar Tony Stark em vários filmes do UCM, incluindo Homem de Ferro 2 (2010), Vingadores (2012), Homem de Ferro 3 (2013), Vingadores: Era de Ultron (2015), Capitão América: Guerra Civil (2016), Homem-Aranha: De Volta ao Lar (2017), Vingadores: Guerra Infinita (2018) e Vingadores: Ultimato (2019).