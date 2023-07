“Depois te conto onde vai passar”: Simony aparece cantando ao lado de Jairzinho

A cantora Simony compartilhou uma foto com o seu antigo parceiro da Turma do Balão Mágico, Jairzinho, deixando os fãs curiosos para saber onde os dois estavam cantando e quando passaria na TV.

“Minha infância resumida em uma foto! Nossa me arrepiei quando vi vocês juntos! Amoooooo”, disse uma seguidora. “Que saudades do Balão Mágico”, disse outra, “Vai ter especial no altas horas?” foram alguns dos comentários na postagem de Simony no Instagram.

Mas a cantora do Balão Mágico resolveu deixar todos no vácuo, pelo menos por enquanto: “Depois eu conto aonde foi e quando vai passar”, disse.

ANIVERSÁRIO

No último domingo, Simony fez aniversário e ganhou uma festa surpresa do seu noivo e familiares e a cantora chorou de emoção ao ver os amigos reunidos.

A comemoração teve direito à mensagem do cantor Fábio Júnior, que ela também compartilhou. O cantor colocou uma seleção de fotos onde ele aparece ao lado da Simony na gravação da Turma do Balão Mágico, em 1995.

“Ontem foi aniversário dessa guerreira! Simony sua linda. EU TE AMO MUITO!!! Boas vibrações para você! E PARABÉNS pela sua força… sua determinação e principalmente pela sua generosidade ❤️ Você é muito especial para todos nós viu!?? ❤️ Que Deus te abençoe e te proteja sempre! Beijúúú!”, disse.

Em processo de recuperação de um câncer no intestino, com a notícia de remissão da doença, Simony celebrou seu aniversário agradecendo sua nova vida. “Há dentro de mim uma nova vida de muita, muita gratidão a Deus. É um aniversário diferente. É a celebração do renascimento DEUS NÃO QUERO PEDIR NADA, SÓ QUERO AGRADECER PELA MINHA VIDA”, disse.