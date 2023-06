‘O ‘Primeiro Cagaço’: Demissão de Dudu Camargo vira meme nas redes sociais

Dudu Camargo sempre foi o menino dos olhos de Silvio Santos, mas o SBT não conseguiu segurar mais uma polêmica envolvendo o nome do jornalista e acabou demitindo o apresentador do Primeiro Impacto, que foi acusado de defecar em seu camarim e deixar uma toalha suja escondida.

Nas redes sociais, o menino prodígio acabou virando assunto e muitos anônimos optaram por criar memes para comentar sobre o fato: “O menino Dudu Camargo cagou no camarim limpou com a toalha jogou atrás do microondas e seguiu o baile como se nada tivesse acontecido…acharam a toalha podre de 💩 e demitiram o pobre”, escreveu uma pesosa.

Dudu Camargo fez um clipe de música numa praia de Salvador 👏👏pic.twitter.com/UQqDeKe3os — Raulzera 🏆🏆🏆 (@raulcesarcs) June 9, 2023

Um segundo perfil não pegou leve e jogou inúmeras críticas ao jornalista: “Dudu Camargo foi a pior figura que o SBT já criou, um cara que tenta ser jornalista, tenta ser engraçado, tenta imitar os outros, e é um verdadeiro traste, não sei se é real essa história da cagada, mas isso é o retrato de fracassado dele”.

Dudu Camargo assim pic.twitter.com/ZqyrNcY4ld — aramal de larissinha (@veicalyx) June 9, 2023

Entenda a polêmica envolvendo Dudu Camargo

Demitido após 15 anos de contrato exclusivo com o SBT, o apresentador do Primeiro Impacto teria sido chamado no Recursos Humanos do SBT após a polêmica história virar notícia. Ao que tudo indica, o jornalista, de 25 anos, não teria conseguido chegar a tempo no banheiro e, por isso, teria defecado no chão do camarim.

Para piorar tudo, Dudu Camargo teria se limpado com uma toalha que estava no local e a deixado escondida atrás de um micro-ondas, transformando o camarim em um ambiente com cheiro ruim.

🚨 SBT Irá Estrear O 'Primeiro Cagaço' Com Dudu Camargo pic.twitter.com/41ozdXF0Bm — DaniloZucatelli (@ZucatelliD) June 9, 2023

LEIA TAMBÉM: Chocolate com Pimenta: Sem Danilo, Olga terá o último capítulo que sonhou

Segundo a Quem, o SBT confirmou que o famoso já não trabalha na emissora de Silvio Santos, mas que não vai divulgar o motivo da demissão.

Outras polêmicas do apresentador

Jovem e buscando ser descontraído, o jornalista do SBT sempre esteve envolvido em algumas confusões. Em 2017, por exemplo, Dudu protagonizou o maior climão com Maisa Silva no Programa Silvio Santos, quando o dono do canal propôs um relacionamento sério entre os dois.

Dudu Camargo momentos antes de cagar no camarim pic.twitter.com/Y7tQeefqo6 — Daniel  (@DanielChaves07) June 9, 2023

Na época, com 15 anos, Maísa não se calou: “É um ultraje você me submeter a uma situação dessa”, disse a apresentadora, que disse ainda que Dudu não fazia o seu tipo.

Já em 2020, por exemplo, Dudu foi acusado de assédio ao tocar o seio da cantora Simony, em uma entrevista no Carnaval, durante o programa Bastidores do Carnaval, da RedeTV!.

LEIA TAMBÉM: Viúva procurada pela Interpol gera revolta em quem assistiu ao Linha Direta