Chocolate com Pimenta: Sem Danilo, Olga terá o último capítulo que sonhou

Por incrível que pareça o maior sonho de Olga (Priscila Fantin), em Chocolate com Pimenta, não era ser levada ao altar por Danilo (Murilo Benício), mas sim apenas casar e prova disso é que a dondoca terá um final como sempre desejou.

No último capítulo da novela da Globo, a vilã acaba sendo obrigada a casar com Peixoto (Angelo Paes Leme), que também deixa de ser apenas um soldado e se torna o delegado da cidade de Ventura. Porém, a união forçada vira uma paixão incontrolável e inexplicável para muitos outros personagens.

"Chocolate com Pimenta": Depois da cerimônia, Olga (Priscila Fantin) tenta fugir do beijo de Peixoto (Angelo Paes Leme) (Gianne Carvalho/Globo)

Em uma cena, que vai ao ar no capítulo final de Chocolate com Pimenta, Olga e Peixoto deixam a festa de casamento, que teve poucos convidados, já que a fama da vilã se espalhou por toda a cidade, e seguem para a lua de mel, onde o rapaz mostra que não vai ceder aos caprichos da esposa, que sempre mostrou desprezo por ele.

Vale destacar que apenas Jezebel (Elizabeth Savalla), Marieta (Tânia Bondezan), Terêncio (Ernani Moraes), e os padrinhos Sofia (Patrícia França) e Sebastian (Tarcísio Filho), e Bárbara (Lília Cabral) e Vivaldo (Fulvio Stefanini) comparecem na festa de casamento de Olga e Peixoto.

Olga (Priscila Fantin) se casa em Chocolate com Pimenta (Gianne Carvalho/Globo)

Na lua de mel, Olga acaba mudando de opinião sobre Peixoto, já que ele mostra que é verdadeiramente apaixonado por ela e que sempre fez tudo para satisfazer suas vontades, mesmo sendo para se casar com o protagonista da novela e não com o ex-soldado.

Além disso, o casal inesperado de Chocolate com Pimenta acaba se divertindo na lua e de mel e Olga se entrega aos braços do atual delegado. Na cena, a vilã tenta se desvencilhar, mas não consegue e se joga nos braços de Peixoto, tascando um grande beijo: “Me beija, verme!”, exige a patricinha. Ao se entregar aos encantos do marido, Olga consegue deixar a história com Danilo no passado e seguir com seu casamento.

