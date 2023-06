Trissexual assumida, Roberta Miranda cria suspense sobre vida amorosa: ‘Sozinha nunca estive’

Roberta Miranda embarcou em uma turnê romântica, ao lado do artista José Augusto, e abriu o jogo sobre como anda sua vida amorosa. Ao falar de seu trabalho em conversa com o EXTRA, a cantora reservou um espaço para abrir o coração.

Nos últimos tempos, a cantora sertanejo chamou a atenção da mídia após se assumir como pessoa trissexual e contar das experiências amorosas do passado. Ao falar sobre o status do coração, a famosa afirmou estar “quietinha”, embora nunca sozinha.

“Acho que sozinha eu nunca estive, nem jamais estarei. Mas estou quietinha, calma, dentro de mim”, conta a cantora. “Eu tenho uma música (’Caminhos’) que diz: ‘Meu amor-próprio é maior que o próprio amor, vou preferir ficar aqui com a minha dor, para que tentar se eu já sei que vou sofrer, não quero mais você’. Eu tenho um amor-próprio quase inenarrável. Eu me amo, sou uma lutadora, uma guerreira, vencedora.”

Roberta Miranda abre o jogo sobre trissexualidade

Em conversa com o GLOBO no ano passado, a cantora revelou ter se relacionado com uma travesti quando tinha 16 anos de idade e assumiu publicamente como enxerga sua sexualidade.

Roberta, que se enxerga como ‘trissexual’, revelou que nunca gostou de abordar muito sobre sua vida pessoal, além de sempre ter sido “cobrada de forma exacerbada”.

“Nunca gostei de falar muito da minha vida pessoal, acho que ela pertence só a mim, e sempre fui cobrada de forma exacerbada. Ninguém pode julgar ninguém. E se tentarem fazer comigo, digo: ‘A vida é minha, o corpo é meu, não estou pedindo o seu emprestado”, declarou.

“Você não paga minhas contas e nem pisou onde eu pisei para saber de mim’. Não é que agora esteja vivendo a minha sexualidade de forma mais plena, sempre vivi isso. Mas sempre fui reservada, por ser de uma família mais rígida, e respeitei muito isso. E, como meu analista diz, algumas fantasias têm que ficar na fantasia”, continuou.