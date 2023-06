Lauro Fabiano, a voz de Alvo Dumbledore, morreu aos 85 anos

Responsável por emprestar sua voz aos personagens Alvo Dumbledore (Harry Potter) e Tio Phil (Um maluco no pedaço), o dublador Lauro Fabiano morreu na madrugada da última quinta-feira, 1º de junho.

Conforme publicado pela Quem, a confirmação foi feita pela Tupi FM, que informou a morte de Lauro devido a problemas respiratórios.

Sua estreia no mundo da dublagem começou em 1953, quando ele deu a voz ao personagem Peter Pan, no filme de mesmo nome. Depois disso, ele passou a dublar o icônico Tio Phil, da série Um Maluco no Pedaço, que foi uma das responsáveis por levar o ator Will Smith ao estrelato.

Em reconhecimento ao seu talento e atuação, Lauro foi premiado com o “Oscar da Dublagem” em 2010, por sua dublagem de Alvo Dumbledore no filme “Harry Potter e o Enigma do Príncipe”.

Além destes personagens, Fabiano também emprestou sua voz a personagens carismáticos e icônicos de outras produções televisivas e cinematográficas, como Spock, de Star Trek, e o Senhor Burns, vilão em Os Simpsons.

Além da dublagem

A carreira de Lauro Fabiano vai além da dublagem. Radialista e diretor, ele também foi responsável pela direção de dublagem de grandes títulos do cinema mundial, como A Viagem de Chiriro, A.I. Inteligência artificial, e Batman Begins.

Nos últimos anos, ele vinha atuando como radioator na atração Patrulha da Cidade, transmitida pela Super Rádio Tupi.

Nas redes sociais, o dublador foi lembrado e homenageado por fãs e admiradores da dublagem.

🚨 Morre o dublador Lauro Fabiano.



Voz de personagens como Dumbledore na saga Harry Potter, Tio Phil em Um Maluco no Pedaço, Peter Pan no clássico Disney de 1953 e Anton Ego em Ratatouille. pic.twitter.com/pVKqtlP5uc — Dublapédia Brasil (@dublapedia) June 1, 2023

“Morreu ontem, por conta de problemas respiratórios, Lauro Fabiano. Um dos grandes dubladores e atores que se tornou significativo em nossas vidas pela dublagem de Dumbledore, Tio Phil, Hunter e Peter Pan”, compartilhou um perfil.

“Outro Deus da dublagem se foi, que merda, eu acho um crime essas coisas acontecerem, não consigo achar natural a perda de pessoas icônicas”, desabafou outro usuário do Twitter.

Registro com pesar o falecimento do ícone da dublagem Lauro Fabiano. Tive a felicidade de conversar com ele em diversas ocasiões e ele não tinha conhecimento da importância do que representa para a dublagem. Uma das mais belas vozes da dublagem. Muito obrigado Seu Lauro. pic.twitter.com/RRwAh2GOlB — Carlos Amorim PA (@CarlosAmorimPA) June 2, 2023

O dublador Lauro Fabiano, que deu a icônica voz de Alvo Dumbledore na saga de Harry Potter, faleceu hoje, aos 85 anos. 😢



Descanse em paz, Lauro! Que Deus conforte a família



Ergam suas varinhas o_/ pic.twitter.com/SeRBXbdSlH — Hogwarts Existe (@Hogwarts_Existe) June 2, 2023

Leia também: Descoberta de câncer e luto: Jojo Toddynho abre o jogo sobre desaparecimento das redes sociais