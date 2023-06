Alexandre Forta revela ter se tornado amigo de diretor global após ‘convite para sexo’

Durante sua participação no podcast “Não é Nada Pessoal, o ator e ex-deputado Alexandre Frota deu mais uma polêmica. Segundo sua declaração, durante as gravações da novela “Livre Para Voar”, de 1985, ele foi surpreendido pelo interesse sexual de um companheiro de produção.

Conforme publicado pelo Splash, Frota, 59 anos, contou que o diretor global Wolf Maya, 69, demonstrou ter segundas intenções com ele durante o tempo em que integrava o elenco da produção.

Segundo ele, tudo aconteceu no tempo em que o elenco da novela morou em Poços de Caldas (MG) para as gravações de parte da trama. Em determinado momento, o diretor Wolf Maya (69) teria convidado o ex-deputado para visitar seu quarto de hotel, com segundas intenções, segundo Frota.

“Wolf correu atrás de mim. Ele me chamou lá no quarto e eu fui trocar uma ideia com ele. Veio com aquele papo, tira a calça aí, o caramba, e eu meio que corri assim por dentro do quarto”.

“Falei pra ele ‘Porr* Wolf, tá louco’. E aí peguei e consegui sair do quarto. Ele estava de roupão, aquela coisa, meio assim também, sabe? Depois a gente ficou amigo”, revela Frota.

Amizade após investidas românticas

Seguindo com seu relato, que englobou momentos sobre seu início de carreira na Globo, Frota revelou que acabou se tornando amigo de Wolf.

“Ele vai ficar put* de eu falar isso! Depois disso fiz outros trabalhos com ele, fiz a peça ‘Blue Jeans’, e ele nunca tocou no assunto comigo, tipo: ‘Pô, tu lembra lá quando a gente estava fazendo a novela”.

Após relatar sua história, Frota ainda afirmou não acreditar que o diretor não ficará contente com a revelação feita por ele, mas ainda assim eles se tornaram amigos.

Além disso, ainda contando sobre os bastidores da novela, Frota revela ter convencido o motorista da Globo a levar toda a equipe para uma casa de entretenimento adulto.

“Fizemos tipo uma festa dentro do puteiro. E acabou 5 e meia da manhã e a gente tinha gravação às 7:30, os caras chegaram, tomaram banho gelado, café, e não aconteceu nada demais. Toda novela todo mundo vai pra puteiro! Primeira coisa em uma gravação em cidades isoladas de interior é: onde tem uma quadra de futebol e onde é o puteiro”.