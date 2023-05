Muito além da música: Rita Lee era uma escritora de sucesso e falou de sua morte em autobiografia

A cantora Rita Lee, de 75 anos, que morreu na segunda-feira (8), em São Paulo, era uma das principais compositoras brasileiras e considerada um ícone do rock, mas sua carreira artística foi muito além da música. Ela era uma escritora de sucesso, principalmente com publicações voltadas ao público infantojuvenil. A artista também lançou autobiografias, sendo que na primeira delas, lançada em 2016, já considerada um clássico, ela falou sobre como as pessoas reagiriam a sua morte.

“Quando eu morrer, posso imaginar as palavras de carinho de quem me detesta. Algumas rádios tocarão a minha música sem cobrar jabá, colegas dirão que farei falta no mundo da música, quem sabe até deem meu nome para uma rua sem saída. Os fãs, esses sinceros, empunharão capas dos meus discos e entoarão “Ovelha Negra”, as tvs já devem ter na manga um resumo da minha trajetória para exibir no telejornal do dia e umas notinhas nos obituários de algumas revistas há de sair”, escreveu Rita.

“Nas redes virtuais, alguns dirão: ‘Ué, pensei que a veia tivesse morrido, kkk. Nenhum político se atreverá a comparecer ao meu velório, uma vez que nunca compareci ao palanque de nenhum deles e me levantaria do caixão para vaiá-los. Enquanto isso, estarei de alma presente no céu tocando minha autoharp e cantando para Deus: ‘Thank you Lord, finally sedated”, destacou o trecho do livro, no qual Rita Lee ainda destacou o seu epitáfio: “Ela nunca foi um bom exemplo, mas era gente boa”.

Em março passado, a Globo Livros anunciou o lançamento de “Rita Lee: Outra autobiografia”, que deve chegar às livrarias de todo o país no dia 22 de maio. A foto de capa, de Guilherme Samora, foi pintada pela própria Rita.

No comunicado, a editora lançou uma fala da própria autora sobre o livro: “Quando decidi escrever ‘Rita Lee: Uma autobiografia (2016)’, o livro marcava, de certo modo, uma despedida da persona ritalee, aquela dos palcos, uma vez que tinha me aposentado dos shows. Achei que nada mais tão digno de nota pudesse acontecer em minha vidinha besta. Mas é aquela velha história: enquanto a gente faz planos e acha que sabe de alguma coisa, Deus dá uma risadinha sarcástica”, escreveu a cantora.

Livros infantojuvenis

Além das autobiografias, Rita Lee tem livros de sucesso voltados ao público infantojuvenil. Ela sempre foi ativista e defensora da causa animal e, entre os anos de 1985 e 1992, publicou uma série sobre o Dr. Alex, inspirado em um ratinho de laboratório que ela salvou de experiências.

No primeiro livro, um cientista alemão se transforma no ratinho Dr. Alex para se livrar de um grupo que não respeita os bichos e o meio ambiente. Já no segundo, o animal visita a Amazônia, onde combate malvados que ameaçam a floresta e os índios, por meio de queimadas. Essa série de livros foi relançada pela editora Globinho, em 2019.

Rita Lee também lançou, em 2017, o livro “Dropz”, que traz 61 contos, todos com ilustrações da artista. Outro sucesso é a edição especial de “favoRita”, que contém textos autobiográficos e fotos raras da carreira da rainha do rock brasileiro.

Ela também escreveu o sucesso “Amiga Ursa: Uma história triste, mas com final feliz”.

Morte de Rita Lee

A artista, que foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021, fazia tratamentos contra a doença desde então. Ela faleceu em casa, ao lado da família, em São Paulo, na segunda-feira (8).

Conforme comunicado nas redes sociais da artista, o velório dela será aberto ao público, no Planetário do Parque Ibirapuera, na próxima quarta-feira (10), das 10h às 17h.

“Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em sua residência, em São Paulo, capital, no final da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou”, destacou a publicação (veja abaixo).

LEIA TAMBÉM: