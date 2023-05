Além de Sonia Abrão: essa é a segunda apresentadora acusada de atrapalhar as negociações no ‘Caso Eloá'

Pedro Bial estreia nova temporada do Linha Direta (Fábio Rocha/Globo)

Na noite da última quinta-feira (4) foi ao ar o ‘Linha Direta’. Apresentado por Pedro Bial, o programa de reestreia investigou o ‘Caso Eloá’, sequestro que ocorreu em outubro de 2008 e terminou com Eloá Cristina Pimentel morta pelo ex-namorado.

O caso é fortemente relembrado pela interferência de programas televisivos nas negociações com o sequestrador Lindemberg Alves.

Um dos nomes mais citados é o de Sonia Abrão, que interagiu com o sequestrador durante as negociações e, de forma indireta, é acusada de atrapalhar o andamento do sequestro.

Contudo, após o programa, internautas relembraram outra apresentadora que também interagiu com Lindemberg, que supostamente assistia ao seu programa durante o sequestro que durou cinco dias.

No Twitter, muitas pessoas relembraram que Ana Hickmann, durante o programa da Record ‘Hoje em Dia’, pediu para o sequestrador mandar um ‘sinal’.

Veja:

🚨VEJA: A Ana Hickmann pedindo para o Lindemberg acenar pra câmera da Record pra mostrar que estava tudo bem. #LinhaDireta pic.twitter.com/xpIlHRNfaQ — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) May 5, 2023

Uma usuária do Twitter disse: “No caso da Eloá tiveram vários erros e incompetência, além da atitude bizarra de Ana Hickmann que tratou o assassino Lindemberg como se fosse uma celebridade e Sônia Abrão interferindo nas negociações como se fosse investigadora da justiça”.

‘Escolhas estúpidas’: Fãs criticam a Globo e pedem Patrícia Poeta no Linha Direta

Patrícia Poeta não escapou da estreia do Linha Direta, que falou sobre o caso Eloá e também de Sonia Abrão, apresentadora do ‘A Tarde é Sua’, que vive criticando a apresentadora do Encontro.

Pelas redes sociais, quem acompanhou a apresentação de Pedro Bial na nova temporada disse que a Globo fez uma escolha errada, já que a comandante do matinal era perfeita para a atração, que leva ao ar os bastidores de casos reais: “Ué como assim estreia o Linha Direta? Achei que já tinha todo dia de manhã no Encontro com a Patrícia Poeta”, escreveu um anônimo.

Um outro perfil do Twitter disse ainda que estava revoltado e que a direção da TV Globo fez uma péssima escolha: “Estou revoltada que vão colocar o Pedro Bial para apresentar o Linha Direta. A TV Globo segue fazendo escolhas estúpidas. Coloca a Patrícia Poeta, já que transformaram o Encontro num pacote de notícias ruins matinais”.

