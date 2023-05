Atriz Danielle Winits comenta dívida altíssima de pensão alimentícia do marido André Gonçalves; quase R$ 500 mil

Em uma nova entrevista, a atriz Danielle Winits comentou recentemente a dívida de pensão de quase R$ 500 mil do marido , o ator André Gonçalves.

André soma dois processos na Justiça pelo tema: Ele deve R$ 350 mil para a filha Valentina, de 18 anos, no relacionamento com a jornalista Cynthia Benini.

Já para a filha Manuela, de 23, que nasceu em seu casamento com a atriz Tereza Seiblitz, a dívida ultrapassa a casa dos R$ 100 mil, de acordo informações do site O Globo.

Confira entrevista:

“Na verdade, o que posso falar é sobre a minha experiência. Sobre o que não tinha propriedade para falar, tive discernimento para falar até onde começa a liberdade do outro e termina a minha. Queria que isso fosse respeitado também”

“Não posso adentrar as escolhas dos outros, de quem é fora de mim. Tenho direito de batalhar pelo direito do meu filho. Assim, em relação à questão familiar minha com André, sempre fui respeitada no sentido de não entrar na seara familiar dele”.

Com informações do site O Globo

