Linha Direta relembra ‘Caso Eloá' e redes sociais de Sonia Abrão são invadidas com comentários acusatórios

A Rede Globo voltou a exibir na noite da última quinta-feira (4) o ‘Linha Direta’, sucesso de audiência na década de noventa.

Com apresentação de Pedro Bial, o programa de estreia relembrou o ‘Caso Eloá', que parou a televisão brasileira por uma semana em 2008 e terminou com a morte de Eloá Cristina Pimentel.

A emissora não deixou de falar sobre a interferência de programas televisivos nas negociações com o sequestrador Lindemberg Alves, ex-namorado da vítima. Um dos nomes mais citados ao relembrar o caso é Sonia Abrão, apresentadora do ‘A Tarde é Sua’.

Sem citar nomes, um promotor explica à Bial sobre a interferência da mídia e comenta que a situação pode ter sido prolongada em virtude disso.

“Chegou o momento em que uma apresentadora de televisão se colocou na posição de negociadora e ela começou a negociar interrompendo a negociação da polícia”, explica o entrevistado.

Ele complementa dizendo que neste dia havia um acordo entre o capitão do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE), o irmão da vítima e o sequestrador para ele se render. Assista ao vídeo:

O promotor contando pro Pedro Bial como a Sonia Abrão atrapalhou a rendição do Lindemberg sem nominá-la. #LinhaDireta pic.twitter.com/A29xSjl1A6 — Vinicius Viana (@sabendocomvini) May 5, 2023

Internautas acusam Sonia Abrão

Com a exibição do programa, internautas invadiram o Instagram de Sonia Abrão com comentários acusatórios.

Um dos usuários disse: “Amanhã comente sobre o caso Eloá”. Outro questionou: “Faria tudo de novo como no caso Eloa, Sonia?” “Tudo por audiência, hein?”, comentou outro.

No Twitter. também houveram comentários:

Queria saber como a Ana Hickmann e Sônia Abrão dormem em paz sabendo que são diretamente responsáveis por atrapalhar uma das negociações mais tensas e transformar ela em um dos casos mais emblemáticos de assassinato televisionado da nossa história 🙄 — Ale Santos (@Savagefiction) May 5, 2023

🚨 OFICIAL: De acordo com o promotor de justiça entrevistado no Linha Direta, Sonia Abrão teria prejudicado as negociações no caso Eloá ao fazer ligações para o criminoso.



Segundo ele, se não fosse por essa interferência, teriam conseguido cumprir um acordo pré-existente com o… pic.twitter.com/EJhZEoWqFI — ACERVO (@AcervoCharts) May 5, 2023

“O que espera o Lindemberg aqui fora?”



“Espero que termine em pizza, com o casamento entre ele e a namorada apaixonada dele. Um rapaz quando se apaixona muitas vezes se desequilibra”



“Radicaliza mesmo, né?”



Programa da Sônia Abrão sobre o caso Eloá 🤨pic.twitter.com/Vx71ntm9vP — Jeff Nascimento (@jnascim) May 5, 2023

‘Credo, Pedro Bial’: Novo apresentador do Linha Direta enfrenta a fúria da web

Pedro Bial pode ser o novo cancelado nas redes sociais, já que sua estreia no comando do novo Linha Direta, na TV Globo, não agradou boa parte do público, que acompanhou os mistérios envolvendo o Caso Eloá.

Pelo Twitter, um anônimo destacou que o ex-apresentador do Big Brother Brasil poderia até tentar, mas nunca seria como Marcelo Rezende, um dos jornalistas que comandou o programa no passado e ficou famoso em programas sobre que falam sobre crimes.

Há também quem disse que o novo apresentador do Linha Direta era muito sério e tornava a atração, que estreou nesta quinta-feira (04), “mais chato”. Ainda pelas redes sociais, um perfil destacou que não gostou da forma que Bial conduziu a atração: “Estou estranhando alguma coisa”, escreveu a pessoa.

A repulsa pelo jornalista, que também comanda o Conversa com Bial, foi tão grande que muitos pediram para que a direção da Globo colocasse outra pessoa no lugar: Credo, Pedro Bial! Cadê o antigo apresentador que no final de cada programa mandava ‘um forte abraço’ naquele tom super sério do programa, eu morria de rir”.

