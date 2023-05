Fãs de Paul McCartney fazem apelo: ‘Pense em nossos bolsos’; cantor deve vir ao Brasil em novembro

Um vídeo publicado pelo jornalista José Norberto Flesch em seu canal do YouTube, revela que o ex-Beatle Paul McCartney deve vir ao Brasil em novembro de 2023. Segundo o jornalista, o cantor deve passar pelo país no final de novembro com sua nova turnê.

Conforme publicado pela Radio Rock, data dos shows, locais e valores dos ingressos ainda não foram fechados ou divulgados, mas apesar disso a presença de Paul em terras brasileiras é certa.

Em sua última vinda ao país, no ano de 2019, o cantor se apresentou em três concertos, sendo dois em São Paulo e um em Curitiba. Na ocasião, os fãs ficaram inconformados com o valor dos ingressos que estavam acima do esperado para shows internacionais no país.

“Pense em nossos bolsos”

Diante da eminente vinda de Paul McCartney ao país, as redes sociais foram a loucura e em pouco tempo resgataram polêmicas que aconteceram na passagem anterior de Paul pelo Brasil.

Entre as principais lembranças, e reclamações, dos fãs estava o preço dos ingressos para a apresentação realizada no Allianz Parque, que iam de R$200 (meia entrada) na cadeira superior a R$890 (meia entrada) para a pista premium.

“Já avisei minha mãe que vou rifar o nosso apartamento e vender ela no OLX, Paul McCartney, a gente se vê em novembro”, comentou um fã no Twitter.

Já avisei minha mãe que vou rifar o nosso apartamento e vender ela no olx, Paul McCartney a gente c vê em novembro pic.twitter.com/osFgkhL7Wl — duds 🐈‍⬛ (@isdmoonlightt) May 5, 2023

PAUL MCCARTNEY SEU VELHO MERCENARIO SE VOCÊ ACHA MESMO QUE EU VOU GASTAR TODAS MINHAS ECONOMIAS PRA TE VER DE NOVO você tá certíssimo — patu (@kttybummie) May 5, 2023

Outros afirmaram que os sentimentos de ansiedade para a apresentação começaram antes mesmo da confirmação das datas e locais: “Eu: Feliz. Paul McCartney no Brasil. Agora: desespero, crise de choro, ansiedade e já sentindo dor de cabeça e a gastrite começando a doer.”

eu: feliz

paul mccartney no brasil

agora: desespero, crise de choro, ansiedade e já sentindo dor de cabeça e a gastrite começando a doer pic.twitter.com/uBWDkY1ni9 — viado da bike (@gomezddams) May 5, 2023

No entanto, alguns fãs mais desesperados se preocuparam ao ver o nome do cantor entre os assuntos mais comentados do Twitter ao longo desta madrugada.

“Vi Paul McCartney no trending topics e o coração quase parou achando que tinha partido. Mais vi que vou poder amá-lo de pertinho outra vez! Haja coração (e dinheiro)”, escreveu uma fã do cantor.

vi Paul McCartney no trending topics e o coração quase parou achando que tinha partido



mas vi que vou poder amá-lo de pertinho outra vez!



haja coração (e dinheiro)! ♥️💸 pic.twitter.com/inlSffDBXQ — Ana P. (@canceriANA___) May 5, 2023

