Quem são os filhos de Camilla Parker Bowles, a rainha consorte? Aqui está tudo o que sabemos

Não é segredo que Camilla Parker Bowles, 75, é madrasta do príncipe William e do príncipe Harry. No entanto, estamos muito menos familiarizados com os filhos biológicos da rainha consorte, Tom Parker Bowles e Laura Lopes.

Conheça o filho e a filha da rainha consorte

Tom Parker Bowles, 48 anos

Tom é o filho mais velho do casamento anterior de Bowles com Andrew Parker Bowles (seu nome completo é Thomas Henry Charles Parker Bowles). Ele foi educado principalmente em Oxford, onde desenvolveu uma paixão pelo jornalismo culinário. Mais tarde, ele frequentou o Worcester College e o Eton College, que é a mesma escola que seus meio-irmãos (Príncipe Harry e Príncipe William) frequentaram.

Desde então, Tom se tornou um renomado escritor e crítico gastronômico. Além de publicar sete livros de receitas, ele recentemente se juntou ao clube do livro de sua mãe, The Reading Room, onde apresenta uma variedade de escritores de culinária. Quando não está se dedicando às artes culinárias, Tom provavelmente passa o tempo com sua esposa, Sara Buys, e seus dois filhos: Lola e Freddy.

Laura Lopes, 45 anos

Laura Lopes é a única filha de Bowles e seu primeiro marido, Andrew - isso a torna meia-irmã do príncipe Harry e do príncipe William. Ela cresceu na Inglaterra ao lado de seu irmão, Tom, e frequentou um internato católico. Mais tarde, ela obteve um diploma duplo em História da Arte e Marketing na Oxford Brookes University.

Hoje, Lopes trabalha como curadora de arte. Ela não apenas foi contratada anteriormente pela Tatler, mas também é co-fundadora da galeria Eleven Fine Art de Londres. Ela atualmente mora na Inglaterra com seu marido, Harry, e seus três filhos: uma filha chamada Eliza (15) e os gêmeos de 13 anos, Gus e Louis.

Eles têm títulos reais?

Quando o rei Charles subiu ao trono, Bowles tornou-se a rainha consorte. Seus filhos e netos não herdaram títulos oficiais porque Bowles está ligado à família real por meio do casamento - não do sangue.