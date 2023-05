Como o rei Charles quebrará protocolo real com mudança do código da vestimenta na coroação?

A coroação está prestes a acontecer e, podemos esperar além de um evento cheio de carruagens douradas, confusões entre a realeza e roupas elegantes. Mas, se depender do que o ex-mordomo do rei Charles III, não espere que todos estejam vestidos como há 70 anos atrás, porque o monarca tem algumas mudanças preparadas para o grande dia.

Em vez de impor um código de vestimenta cheio de mantos elaborados, capas de veludo, luvas até o cotovelo e golas de arminho, o rei Charles quer manter as coisas um pouco mais casuais - o que, de acordo com seu ex-mordomo Grant Harrold, é uma “mudança maciça para o protocolo da realeza”.

“Este evento será completamente diferente da coroação da rainha Elizabeth II quando se trata de códigos de vestimenta”, disse Harrold a Slingo, para a Page Six. “A aristocracia tradicionalmente usaria as vestes da coroação. Se você olhar para a coroação da rainha, verá que os duques, duquesas, condessas, todos tinham essas vestes especiais que foram criadas para a coroação. Historicamente, essas vestes eram usadas pela aristocracia, mas agora não será mais o caso”.

Sendo assim, o que provavelmente os convidados reais vestirão, são looks parecidos com o de convidados de um casamento real. “Para esta coroação, a maioria da realeza usará ternos, não suas vestes especiais”, explicou Harrold.

“Esta é uma grande mudança no protocolo real. Os membros seniores da família real decidem a etiqueta real e o código de vestimenta - eles estão sempre mudando a etiqueta, pois são eles que decidem todas as mudanças que serão aceitas como outra parte do protocolo real”.

“Acredito que as damas vão usar vestidos”, acrescentou Harrold. “Para o evento noturno, elas podem usar vestidos de baile, mas durante o dia obviamente usarão algo muito elegante. Acho que você não verá a princesa de Gales, a duquesa de Wessex ou a duquesa de Edimburgo usar tiaras. Eu realmente não acho que veremos isso no código de vestimenta porque acho que o foco será mais no dia a dia, mostrando o quão descontraído é o código de vestimenta para o evento”.

