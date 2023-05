A princesa Charlotte está a cara de Kate Middleton e príncipe William em foto inédita

Feliz aniversário para a princesa Charlotte! Antes do oitavo aniversário da pequena realeza, o Palácio de Kensington lançou um novo retrato de Charlotte. Sua mãe, a princesa Kate, capturou a doce fotografia em Windsor, no fim de semana passado.

A foto inédita da princesa Charlotte foi publicada em homenagem ao seu aniversário de 8 anos, que é celebrado hoje, 2 de maio. A foto foi tirada pela princesa Catherine.

Na imagem, a filha de Kate Middleton e do príncipe William, está sentada em uma cadeira de vime branca e usando um vestido branco com flores coloridas. A foto foi aparentemente tirada de forma espontânea, com base no movimento de seus cabelos e mãos.

A legenda dizia: “Desejando à princesa Charlotte um feliz aniversário! 8 amanhã [emoji de balão] [emoji de bolo].”

A semelhança entre a princesa Charlotte e seus pais é incrível. Tudo, desde o cabelo castanho ao sorriso atrevido, lembra os pais, especialmente quando comparado à foto que o príncipe William e a princesa Catherine lançaram em seu 12º aniversário de casamento.

O retrato do aniversário da princesa Charlotte ocorre cerca de uma semana depois que o príncipe William e a princesa Kate divulgaram fotos nunca antes vistas de seu filho mais novo, o príncipe Louis, em homenagem ao seu aniversário de 5 anos, em 23 de abril.

As fotos (que foram tiradas por Millie Pilkington) mostraram a princesa de Gales empurrando o príncipe Louis em um carrinho de mão. A jovem realeza parecia tão crescida em ambas as fotos, mas a segunda oferecia um raro close do príncipe Louis. A legenda dizia: “Alguém está fazendo 5 anos amanhã ... Um feliz aniversário para o príncipe Louis”.

