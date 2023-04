Kate Middleton posta fotos inéditas de Príncipe Louis em seu aniversário de 5 anos

O filho mais novo do príncipe William e Kate Middleton, o príncipe Louis, está cada dia maior e acaba de fazer aniversário.

Ontem, dia 22 de abril, a família real compartilhou duas fotos nas redes sociais em homenagem ao 5º aniversário do príncipe Louis, celebrado hoje, dia 23 de abril.

As fotos (que foram tiradas por Millie Pilkington) mostram a princesa Catherine empurrando o príncipe Louis em um carrinho de mão. A jovem realeza parece tão crescida em ambas as fotos, mas a segunda oferece um raro close do príncipe Louis.

A legenda dizia: “Alguém está fazendo 5 anos amanhã ... Um feliz aniversário para o príncipe Louis”.

As fotos de aniversário se tornaram uma tradição anual para o príncipe e a princesa de Gales. No ano passado, quando o príncipe Louis completou 4 anos, o príncipe William e Kate Middleton compartilharam retratos nunca antes vistos nas redes sociais. Um post com duas fotos mostrava o príncipe Louis brincando em uma praia deserta. A legenda dizia: “4 anos amanhã!”.

No dia seguinte, a família real compartilhou outra com mais fotos do príncipe Louis da sessão tirada na praia. A legenda dizia: “Obrigado por todas as adoráveis mensagens de aniversário para o príncipe Louis hoje! [emoji de bolo]”.

As fotos do ano passado foram tiradas pela própria princesa Kate, que frequentemente compartilha seu amor pela fotografia e nos deu fotos impressionantes de seus filhos no passado. A princesa de Gales revelou anteriormente que a música favorita do príncipe Louis é: “Parabéns a você”, bem apropriado par ao momento, não é?

Feliz aniversário, príncipe Louis!

