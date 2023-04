A família real deu a primeira mostra das roupas que o rei e a rainha usarão na coroação

A contagem regressiva continua até 6 de maio, quando finalmente acontecerá a coroação do rei Charles III, 74, e Camilla Parker Bowles, 75. Mas até esse dia chegar, o Palácio de Buckingham está dando pequenas amostrar para para nos ajudar a matar a curiosidade, e hoje, tivemos nosso primeiro vislumbre das vestes que esses dois usarão para o grande evento.

Em uma nova série de fotos postadas na conta oficial da família real no Instagram, vemos costureiras trabalhando nas insígnias reais. A legenda dizia: “Um primeiro vislumbre antes do dia da coroação…”.

As fotos de perto destacam os detalhes elaborados nas capas, e também mostram os mantos de estado e de propriedade do rei e da rainha consorte.

De acordo com o Palácio de Buckingham, é costume que um monarca use um manto de estado ao chegar à Abadia de Westminster, mas depois eles vão mudar para um manto de propriedade para usar após a coroação.

Conforme observado nos stories do Instagram da família real, o Robe of State foi usado anteriormente pelo rei George VI, o pai da rainha Elizabeth II, em sua coroação, em 1937. O Robe of Estate do rei Charles, feito de veludo de seda roxo, também foi usado pelo rei George VI, em 1937.

Reprodução @theroyalfamily (Instagram)

Para preservar as peças, a Royal School of Needlework e a alfaiataria Ede & Ravenscroft têm conservado o veludo, o forro e a renda dourada.

Enquanto isso, a rainha consorte Camilla usará um manto de estado carmesim que foi originalmente feito para a rainha Elizabeth II, em 1953. Após a cerimônia, ela usará um manto de propriedade que é roxo (para combinar com o rei Charles) e foi bordado com insetos e plantas douradas, que têm significados diferentes para a rainha consorte.

Reprodução @theroyalfamily (Instagram)

De acordo com o Palácio, essas escolhas “se baseiam nos temas da natureza e do meio ambiente e refletem a afeição de Suas Majestades pelo mundo natural”.

