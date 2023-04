Príncipe William e Kate Middleton comemoram 12 anos de casados e fãs se derretem com foto

O príncipe William, 40, e Kate Middleton, 41, estão comemorando seu 12º aniversário de casamento hoje, e o casal marcou a ocasião compartilhando um novo retrato, que parece ter sido tirado durante um passeio romântico de bicicleta.

A foto foi postada na conta oficial do Instagram do príncipe e da princesa de Gales, com uma legenda que dizia: “12 anos”, acompanhado de um emoji de coração.

Os fãs encheram os comentários de felicitações: “Feliz aniversário para o próximo Rei e Rainha do Reino Unido. Nós amamos vocês e apoiamos vocês”, comentou uma seguidora.

“O casal mais maravilhoso! Lembro do casamento como se fosse ontem! Desejo-lhe muitos mais anos de felicidade e saúde”, lembrou outro fã real.

A foto foi tirada por Matt Porteous, que se tornou um fotógrafo frequente do príncipe William e da princesa Kate.

Anteriormente, o fotógrafo real já havia tirado uma foto da princesa de Gales com seus três filhos - príncipe George, 9, princesa Charlotte, 7 e príncipe Louis, 5 - que foi compartilhada no Dia das Mães deste ano. Ele também foi o fotógrafo oficial da viagem real do Príncipe e da Princesa de Gales ao Caribe, em março de 2022.

O príncipe William e a Kate Middleton se conheceram quando eram estudantes da Universidade de St. Andrews e começaram a namorar em 2003. Então, em 2010, o casal anunciou o noivado e se casou em 29 de abril de 2011, na Abadia de Westminster.

Desde as núpcias, sempre esperamos ver como o casal celebraria seu dia especial. Em 2021, quando o casal comemorou o marco de 10 anos de casamento, eles postaram um vídeo emocionante em sua conta conjunta. Na legenda, a realeza escreveu: “Obrigado a todos pelas mensagens gentis em nosso aniversário de casamento. Somos imensamente gratos pelos 10 anos de apoio que recebemos em nossas vidas como família. W & C”.

William e Kate seguem sendo a meta de casal de muitos fãs da realeza britânica.

