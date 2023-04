A figura de cera da rainha Camilla se junta ao rei Charles antes da coroação

Camilla Parker Bowles acaba de fazer sua grande estreia em... Madame Tussauds!

De acordo com o site Hello! Magazine, a figura de cera esculpida da rainha consorte foi revelada ao público ao lado de uma estátua de seu marido, o rei Charles, 74, no famoso museu de cera na quarta-feira, 26 de abril, em Londres.

Reprodução Imagem do site do museu Madame Tussauds (Madame Tussauds)

O casal real será acompanhado por alguns rostos muito familiares na exposição: suas esculturas de cera serão posicionadas ao lado de figuras de Kate Middleton, 41, príncipe William, 40, a falecida rainha Elizabeth e seu falecido marido, o príncipe Philip, no trono Sala.

Tim Waters, que é o gerente geral do Madame Tussauds, divulgou uma declaração pública sobre a estreia da figura de cera, que dizia: “Estamos incrivelmente orgulhosos de nossa ligação secular com o Palácio e que melhor maneira de marcar o início oficial deste novo capítulo na história da monarquia britânica do que com a criação de nossa nova futura rainha Camilla para ficar ao lado de seu marido, o rei” .

Reprodução Rei Charles e rainha Camilla consorte no museu de cera Madame Tussauds (Site Madame Tussauds)

Todos os detalhes sobre a semelhança da Rainha Consorte Camilla na figura de cera são, sem dúvida, precisos, desde seus cabelos loiros encaracolados até seu sorriso radiante.

Como você pode ver na foto abaixo, a escultura da realeza pode ser vista usando a versão recriada (feita pela estilista Anna Valentine) da mesma roupa que Camilla usou no banquete de estado realizado no Palácio de Buckingham em novembro de 2022.

Os fãs obcecados pela realeza podem se lembrar da rainha consorte, 75, simplesmente deslumbrada em um vestido de renda azul royal com a faixa azul honorária da Ordem da Jarreteira pendurada em seu corpo. Camilla também usou uma deslumbrante tiara de safira belga com diamantes, que antes pertencia a sua falecida sogra, a rainha Elizabeth.

