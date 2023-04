Tudo bem que o príncipe Harry vai comparecer à coroação, mas onde ele vai se sentar?

Estamos a apenas uma semana para a cerimônia de coroação do rei Charles III. Com base na lista de convidados divulgada no início deste mês, temos uma boa ideia de quem estará na celebração e quem não estará. E finalmente sabemos que o filho mais novo do monarca, o príncipe Harry, estará presente na cerimônia.

Mas uma pergunta que ainda tem sido feita é: no que diz respeito aos assentos, onde o duque de Sussex vai se sentar? Os fãs da realeza finalmente terão a reunião do príncipe Harry e do príncipe William que estavam esperando?

Um ex-mordomo real Paul Burrell declarou recentemente em entrevista com a GB News em um relatório não confirmado que Harry não se sentará com os membros seniores da família real - mas, como não é nada confirmado, isso não quer dizer que não possamos esperar uma possível reunião.

“Ele está vindo para colocar o pé na porta e está vindo porque seu pai quer que ele esteja lá”, disse Burrell, segundo a OK! Magazine. “Seu pai ficará encantado com a presença de seus dois filhos para testemunhar este dia incrível em sua vida”.

Mesmo que a notícia seja verdadeira, provavelmente é devido à logística mais do que qualquer outra coisa. Mas pode haver a possibilidade de Harry e William se reunirem na cerimônia de coroação, que será a primeira vez que os irmãos se verão desde o funeral de sua falecida avó, a rainha Elizabeth, falecida em setembro de 2022.

Após a morte da monarca, o príncipe Harry, Meghan Markle, o príncipe William e sua esposa, Kate Middleton, se reuniram para cumprimentar os enlutados do lado de fora do Castelo de Windsor. Os quatro estavam vestidos de preto enquanto caminhavam lado a lado e se encontravam pessoalmente com os fãs reais.

