Meghan Markle planeja voltar a atuar em Hollywood? Entenda o contrato que a duquesa assinou

Meghan Markle está pronta para um novo empreendimento e deu mais um passo em sua vida pós-realeza ao assinar com uma grande agência de talentos de Hollywood - notícia confirmada na quinta-feira, 27 de abril. Mas Meghan já havia dado uma dica sobre suas novidades durante jogo dos Lakers com o príncipe Harry no início desta semana?

A ex-estrela de Suits, de 41 anos, será representada pelo superagente Ari Emanuel, da William Morris Endeavor (WME). Vários departamentos dentro da agência, incluindo produção de filmes e televisão e parcerias com marcas, irão liderar os negócios e empreendimentos criativos da duquesa de Sussex.

Como Meghan Markle já havia dado sinais da nova parceria durante jogo?

Para o passeio em casal no jogo do Lakers na noite de segunda-feira (24/04), Meghan vestiu um conjunto rosa salmão da marca STAUD, de Los Angeles, que por acaso foi fundada pela esposa de Ari, a estilista Sarah Staudinger, segundo a Hello! Magazine.

Sarah, que se casou com Ari em Saint-Tropez no ano passado, lançou a marca em 2015 e se tornou a favorita das celebridades, incluindo Emily Ratajkowski, Bella Hadid e Sophie Turner.

Reprodução Meghan Markle e o príncipe Harry compartilham um doce momento no jogo do Lakers (Twitter)

O jogo de basquete foi uma das poucas saídas públicas de Meghan no ano até agora, com a duquesa mantendo um perfil discreto em Montecito nos últimos meses. Os Sussex estavam animados no jogo de basquete e foram pegos no jumbotron compartilhando trocas doces e rindo. Relembre clicando aqui.

Quem divulgou o contrato entre Meghan e a agência, foi a página oficial da WME do Instagram, com a seguinte legenda: “Estamos honrados em anunciar que a WME agora representa Meghan, a duquesa de Sussex, em todas as áreas”, compartilhou a WME em seu anúncio nas redes sociais. “A agência se concentrará na construção de seus empreendimentos comerciais em várias facetas da agência e em seu ecossistema mais amplo, incluindo produção de cinema e televisão, parcerias de marcas e muito mais”.

A WME assumirá a representação da gravadora de criação de conteúdo dela e do príncipe Harry sob a Archewell Foundation. “Produção de cinema e televisão, parcerias de marca e construção de negócios em geral serão exploradas. Atuação não será uma área de foco”, de acordo com a Variety.

Leia também: