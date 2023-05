O significado oculto por trás do papel do príncipe William na coroação do rei Charles

A família real está finalmente compartilhando detalhes sobre em que papel o príncipe William (40) estará envolvido na coroação do seu pai, o rei Charles (74).

A Igreja da Inglaterra compartilhou recentemente um vislumbre da liturgia da coroação, que detalha os deveres do Príncipe William durante a cerimônia na Abadia de Westminster no sábado, 6 de maio.

De acordo com o site E! News, o príncipe de Gales terá a tarefa de apresentar a estola real e o manto real a seu pai. Depois que o bispo de Durham colocar a estola no rei, o príncipe William ajudará um grupo de bispos com o manto.

Assim que o rei estiver vestido, o príncipe William se ajoelhará diante dele e recitará a homenagem ao sangue real, dizendo as palavras: “Eu, William, Príncipe de Gales, prometo minha lealdade a você e a fé e a verdade que lhe darei, como seu vassalo de vida e membros. Que Deus me ajude”.

De acordo com o site da igreja da Inglaterra, a estola e o manto real têm um significado especial porque “representam o que o rei, como soberano, recebeu de Deus”. Como herdeiro, o príncipe William receberá um vislumbre do que está por vir quando ele finalmente ascender ao trono. Enquanto o manto foi originalmente feito para a coroação do rei George IV, a estola foi feita especificamente para o rei Charles.

O filho do príncipe William, o príncipe George (9), também terá um papel especial na coroação do rei Charles. Ele estará entre os oito Pajens de Honra da cerimônia.

