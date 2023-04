Kate Middleton quebrará a tradição ao não usar uma tiara na coroação? Entenda discussão.

A coroação de Charles acontecerá em apenas algumas semanas, e o código de vestimenta é bem rígido para uma ocasião como essa. Tradicionalmente, princesas reais como Kate Middleton usam mantos de veludo roxo com acabamento de arminho sobre seus vestidos formais. E, para complementar o visual, finalizam com uma tiara.

Houve “discussões” sobre a tiara de Kate

De acordo com o The Mirror, a realeza sênior está “correndo” para finalizar os detalhes dos looks da coroação e há uma “corrida contra o tempo”. Uma fonte interna disse ao jornal britânico que “as mulheres da realeza sênior só foram informadas sobre as roupas na última semana, levando a uma corrida para finalizar os arranjos adequados”.

Para tornar as coisas mais estressantes, há “discussões sobre tiaras”. Especificamente, se Kate e outros membros da realeza sênior como Sophie, a duquesa de Edimburgo, “usarão tiaras na igreja antes que a rainha consorte entre na abadia”.

Como aconteceu na coroação da rainha Elizabeth?

Quando a rainha Elizabeth II foi coroada, quase todas as realezas usavam uma tiara - incluindo suas damas de companhia. “Ninguém usava suas joias ou tiaras durante a guerra”, explicou a autora Lady Anne Glenconner à revista People. “As pessoas faziam fila para limpar suas tiaras, que eram como grandes guarda-lamas de diamantes, gargantilhas e colares”.

É possível que Kate possa usar um fascinator em vez disso

Se Kate optar por não usar uma tiara, ela pode acabar usando um fascinator - mais uma tradição real.

Get embed code

“Eu certamente espero ver tiaras de coroação, mas é possível que Charles esteja seguindo o exemplo de alguns de seus colegas europeus, como o rei da Holanda, e estabelecendo um código de vestimenta formal diurno para o evento”, explicou a especialista e joalheira real, Lauren Kiehna, à People. “Isso significaria que ainda poderíamos ver algumas joias grandiosas, como colares, broches e brincos, mas não tiaras. Ficarei triste se isso for verdade, mas pode ser apenas outra parte da ‘desformalização’ do mundo real britânico que ocorreu nas últimas décadas”.

Poderíamos ver Kate em um “Coronet”

Um “coronet” é uma pequena coroa, que também costuma aparecer em coroações. Na verdade, a princesa Elizabeth e a princesa Margaret os usaram durante o grande dia de seu pai, George VI.

A historiadora real Jessica Storoschuk disse à Page Six que é possível que Kate pudesse usar uma em vez de uma tiara, dizendo: “Dado que Charles está buscando uma coroação moderna, faria sentido que ele escolhesse um código de vestimenta formal para o dia, o que não inclua tiaras”. Ela acrescentou que “poderíamos ver Kate usando uma coroa, simplesmente como uma futura rainha”.

Leia também: