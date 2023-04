Vídeo: Meghan Markle e príncipe Harry quebram mais um protocolo real durante jogo dos Lakers

Reprodução Meghan Markle e o príncipe Harry compartilham um doce momento no jogo do Lakers Foto: @meghandharry (Twitter)

Meghan Markle e o príncipe Harry fizeram uma rara aparição pública no jogo de ontem do Los Angeles Lakers e quem não sabe a história do casal, poderia até pensar que eles eram recém-casados.

O duque e a duquesa de Sussex curtiram o seu ‘date’ em uma noite na Crypto.com Arena, onde assistiram ao jogo de playoff do Lakers-Grizzlies. E, felizmente, todos na multidão puderam ver de perto o casal feliz quando eles foram mostrados no jumbotron. A conta oficial da NBA não perdeu tempo em compartilhar imagens do momento especial no Instagram, onde os dois sorriram enquanto os fãs os aplaudiam.

No breve clipe, Markle, que está vestindo uma jaqueta rosa com shorts combinando, acena educadamente para a câmera com um grande sorriso. E depois que o príncipe Harry se inclina para dizer algo a ela, ela ri e agarra o braço dele. Nos comentários do Instagram, um fã disse: “A melhor realeza. Autênticos e adoráveis”. Outro escreveu: “Adoro ver dois dos meus favoritos assistindo meu time favorito!”.

A última aparição do casal ocorre quase duas semanas depois que o Palácio de Buckingham confirmou que o príncipe Harry compareceria à cerimônia de coroação do rei Charles em 6 de maio sem sua esposa, Meghan. Em vez disso, a duquesa ficará na Califórnia com Archie (3) e Lilibet (1) para comemorar o 4º aniversário do príncipe Archie.

Reprodução Foto: @meghandharry (Instagram)

Uma fonte disse à Us Weekly: “Meghan está planejando algo realmente discreto para comemorar o aniversário de Archie. Já que Harry não poderá comparecer, ela só quer fazer algo íntimo com a família e alguns amigos muito próximos”.

A fonte acrescentou: “Ela não consegue acreditar que ele já está fazendo 4 anos. Parece que os anos voaram. Ela adora ser mãe e mal pode esperar para comemorar o dia especial de seu filhinho”.

Leia também: