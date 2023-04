Além do prato: Bela Gil lançará livro que debate o trabalho doméstico e alimentação saudável

Reprodução Família Gil com o livro de Bela Foto: @belagil (Instagram)

Bela Gil lançará livro que debate sobre mulheres, trabalho doméstico e alimentação saudável. Na terça-feira, a chef de cozinha, apresentadora e ativista, publicou um vídeo contando sobre o lançamento do livro Quem vai fazer essa comida, da editora Elefante, explicando um pouco sobre do que se trata.

Na legenda da publicação, a chef dá mais detalhes sobre o evento: “Na quinta-feira, dia 13/04, a gente abre as portas do @camelia_ododo para uma ocasião mais que especial. A partir das 19h tem lançamento de ‘Quem vai fazer essa comida?’ em parceria com a @editoraelefante e todos vocês são nossos convidados! Bora falar sobre mulheres, trabalho doméstico e alimentação saudável?”, escreveu.

Durante o vídeo, Bela fala sobre a importância da “comida de verdade” para “previnir doenças crônicas não transmissíveis”, explicando que “são as doenças que causam a maior parte das mortes mundialmente falando”.

A filha do cantor Gilberto Gil sempre está abordando pautas políticas e feministas e, na sua obra, ela “critica a histórica desvalorização do ato de cozinhar, com raízes escravocratas, e reivindica o pagamento de salários para o trabalho doméstico”.

No vídeo de divulgação ela continua: “Falamos da saúde pública, mas também de gênero. Porque né, quem vai fazer essa comida maravilhosa que salva vidas? Seremos nós mulheres? Continuaremos cozinhando? Como? Em que condições?”, questiona a autora.

“Em Quem vai fazer essa comida?, procurei abordar uma série de assuntos complexos e interligados que estão na raiz das desigualdades alimentares enfrentadas pelos brasileiros — e que são a expressão mais triste de nossas imensas disparidades sociais. Não podemos mais tolerar um país onde haja gente com fome. Isso é degradante e ultrajante”, escreveu Bela Gil na introdução do livro.

