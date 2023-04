Margot Robbie conta segredo escandaloso sobre cenas de sexo com Leo DiCaprio; saiba tudo

A primeira cena de sexo de Margot Robbie em Hollywood foi muito pouco romântica - e viu treinadores de cães pairando sobre a cama que ela dividia com Leonardo DiCaprio.

A estrela de Hollywood que estreou recentemente em Babilônia, filme com 3 indicações ao Oscar 2023 e que em 21 de julho, estrelará o longa de Greta Gerwig, Barbie - um dos filmes mais comentados e postados desde que o primeiro teaser foi divulgado -, tem um histórico de cenas “estranhas” em Hollywood.

Em entrevista recente a Page Six, Robbie falou sobre o filme que estrelou em 2013, ao lado de DiCaprio, O Lobo de Wall Street. Na entrevista, a atriz comentou que teve que mentir para seus pais sobre se despir para as cenas sensuais, que muitos esperavam ter sido “quentes” no set, mas que, na verdade, Margot confessou que o quarto fedia a comida de cachorro e tinha treinadores de cães de prontidão.

Na cena sensual, o cachorro da personagem dela, Naomi Lapaglia, deveria pular na cama e morder os pés do personagem de DiCaprio, Jordan Belfort, enquanto ele brincava com a personagem de Margot.

E se abrindo para ao site Page Six sobre as filmagens das cenas, Margot classificou a experiência como “a coisa menos romântica”, explicando: “A coisa toda acabou sendo bastante cômica. Nós [tivemos que] atrair esse cachorro para pular na cama e morder os pés de Leo”.

E continuou, descrevendo a cena: “Estamos em uma pequena sala, está quente, está suado, cheira a comida de cachorro.” Para piorar as coisas, Margot confessou que o cigarro eletrônico de Leo foi parar “na bunda dela” enquanto filmava a cena.

A estrela da Barbie confessou no The Talk: “Não sei se ele quer que eu conte essa história, mas acabamos de terminar essa cena e Leo sempre carrega um cigarro eletrônico com ele, o tempo todo. Então ele escondeu debaixo do travesseiro enquanto estávamos filmando. Depois ... ele disse, ‘Onde está? Onde eu coloquei? Eu tinha aqui’ ... Eu estava olhando em volta com ele - ambos ainda sentados nesta cama - e então eu disse, ‘Oh, hum, está literalmente, tipo, na fenda da minha bunda. Estou sentado nela. Sinto muito”.

Ela acrescentou: “Ele provavelmente jogou fora. Foi tão embaraçoso. Então, sim, as cenas de sexo são super sexy”, disse ironicamente.

Além dessa cena cômica, Margot revelou outro segredo chocante por trás de suas cenas de nudez no set, dizendo que havia uma sala inteira cheia de ‘merkin’, que são perucas genitais - onde as estrelas do elenco podiam ir e escolher os pelos pubianos falsos que mais gostassem.

Ela disse: “Eles têm essas coisas chamadas merkins, que são como uma peruca para a genitália. Eu me lembro, para O Lobo de Wall Street, havia uma sala inteira de merkin. Acho que as pessoas entrariam e escolheriam um. Foi fascinante.”