“Colete à prova de bala”: Fernanda Gentil relembra passagem perigosa na Band TV

A apresentadora Fernanda Gentil lembrou de uma situação de risco de morte que passou em seus tempos de repórter na Band TV, antes mesmo de entrar para a equipe de esporte da TV Globo.

Em entrevista ao podcast PodDelas, a jornalista explicou que durante uma cobertura de um tiroteio no Rio de Janeiro acabou se confundindo com um detalhe importante - o que poderia ter custado sua própria vida.

“Fui para a Band fazer cidade. Subia morro, descia morro, colete à prova de bala, na produção ainda. Eu ficava de produtora de repórter, então eu tinha que acompanhar equipe”, iniciou o relato.

A cobertura era em um bairro da zona sul da capital carioca. “A gente foi cobrir um tiroteio em Copacabana… Eles têm toda uma força-tarefa para fazer essa reportagem. Obviamente, foi muito perigoso”, detalhou.

“Quase um ensaio, assim, do que tem que fazer. Em caso de emergência, a ordem era a gente entrar no carro da equipe, porque não era alvo o carro da imprensa. Eu como produtora, estava com a chave do carro“, contou.

Na hora do desespero, porém, Fernanda não se lembrava de onde teria colocado a chave. “O negócio começou a estourar lá em cima [na comunidade], um ‘tá tá tá tá’, desceu, desceu, corre, não sei o quê, abre o carro, abre o carro e eu perdi a chave do carro. A equipe toda na rua e eu tentando abrir e não conseguia”, revelou ela.

“A gente foi pedindo carona nas emissoras parceiras, que estavam lá com a gente… Nesse momento ‘leve e tranquilo’. Eu falei: ‘gente, eu não sei. Colete à prova de bala, pesado pra cassete, uma dor, doendo lombar, aqui sentindo um negócio, carregando câmera, tripé, tem que ligar com chave?”, riu, relembrando o momento de tensão. Fernanda contou que só foi encontrar a chave muito tempo depois e o jeito foi pedir ajuda de colegas de outras emissoras.

