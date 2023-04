Bruna Marquezine assina contrato com mesma agência que Harrison Ford

Ela sabe aproveitar uma oportunidade: a atriz Bruna Marquezine aproveitou o impulso que o filme “Besouro Azul”, da DC, pode dar em sua visibilidade para investir em uma carreira em Hollywood.

Segundo o portal especializado em cinema Deadline, a estrela acabou de fechar um contrato nesta segunda-feira (10) com a agência de talentos UTA.

A instituição é responsável por cuidar da carreira artística de atores como Harrison Ford (”Star Wars”), Chris Pratt (”Guardiões da Galáxia”), Lily James (”Cinderela”), Elizabeth Banks (”Jogos Vorazes”) e Sarah Snook (”Succession”), bem como de cantores como Bad Bunny e Rosalía. Eles também têm experiência com brasileiros, já que também agenciaram a übermodel Gisele Bündchen e a atriz Morena Baccarin, de “Gotham” e “Deadpool”.

A atriz compartilhou a novidade em sua conta oficial no Twitter, repostando a notícia do Deadline e adicionando um emoji de coração preto na legenda. Ela também retuitou o anúncio do repórter Andy Vermaut, que deu a notícia com exclusividade.

Estreia internacional

“Besouro Azul” será o primeiro filme com um super-herói de origem latina, mas tem um toque a mais para os brasileiros: marca a estreia internacional da atriz Bruna Marquezine. E para os fãs mais receosos, fica o aviso: o longa faz parte da nova ordem de filmes promovida pelos atuais diretores da DC, James Gunn e Peter Safran.

Sua personagem é Jenny Kord, interesse romântico o protagonista Jaime Reyes (Xolo Maridueña), o Besouro Azul. Além da dupla, também estão no elenco Susan Sarandon (“Thelma & Louise”), George Lopez (“As Aventuras de Sharkboy e Lavagirl”), Harvey Guillén (“O Que Fazemos nas Sombras”) e Belissa Escobedo (”Abracadabra 2″).

“Besouro Azul” tem estreia prevista para 17 de agosto nos cinemas brasileiros.

