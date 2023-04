‘Besouro Azul’ ganha primeiro trailer e Bruna Marquezine chama atenção

Após muita expectativa dos fãs brasileiros e até receio de que fosse cancelado, finalmente o primeiro trailer de “Besouro Azul”, novo filme da DC, veio a público.

As primeiras imagens foram vazando pouco a pouco desde o último domingo (2), com o trailer completo chegando a ser divulgado um pouco antes da hora. A Warner Bros. programou o lançamento do vídeo para as 13h desta segunda-feira (3).

Marcando a estreia internacional da atriz Bruna Marquezine, a brasileira não passou despercebida. Nos 2 minutos e meio de trailer, sua personagem Penny, interesse romântico do protagonista, surge com uma importante missão.

Ela entrega para Jaime Reyes (Xolo Maridueña) uma caixa contendo um artefato. Curioso, o rapaz abre e acaba se deparando com um maquinário que toma conta de seu corpo, transformando-o em um super-herói.

Jaime assume a identidade de Besouro Azul, mas não demora muito para aparecer sua primeira oponente: Victoria Kord, que está atrás do artefato.

Vale destacar que Victoria é uma personagem criada exclusivamente para o filme, sem ter aparecido anteriormente nos quadrinhos da DC. Ela é interpretada pela atriz Susan Sarandon, mais conhecida por seu papel no aclamado “Thelma & Louise”.

“Besouro Azul” tem estreia prevista para 17 de agosto nos cinemas brasileiros. Além do trio já citado, também estão no elenco George Lopez (”As Aventuras de Sharkboy e Lavagirl”), Harvey Guillén (”O Que Fazemos nas Sombras”) e Belissa Escobedo (”Abracadabra 2″).

Assista ao trailer:

Pela internet, os fãs pareceram estar empolgados com o novo filme da DC - mas especialmente com a participação de Bruna no longa.

“A Bruna Marquezine aparecendo 5 segundos no trailer de ‘Besouro Azul’ e eu já estou assim: gracias a Dios nascí en Latinoamerica’”, escreveu um.

“Não sei muito sobre o personagem da Bruna Marquezine em ‘Besouro Azul’ mas se ela é latina ela está sempre certa”, comentou outro.

“Que história é essa que a Bruna Marquezine vai ser tornar a maior brasileira internacional com o trailer de ‘Blue Beetle’”, disse um terceiro.

