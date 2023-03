Antes da geléia de morango: Shakira foi alertada pelo irmão sobre as infidelidades de Piqué

No último ano, Shakira e seu ex, Gerard Piqué, protagonizaram uma das separações mais polêmicas dos últimos tempos, depois de mais de 10 anos juntos. Recentemente, a cantora contou como começou a suspeitar sobre as traições de seu ex-companheiro, depois que houve consumo irregular de geleia de morango na sua casa.

Mas, não foi só isso! Segundo jornal espanhol, seu irmão, Tonino Mebarak supostamente começou a estranhar as saídas noturnas constantes de Piqué, assim como viagens que nada tinham a ver com seus compromissos de trabalho - que acabaram deixando o irmão de Shakira desconfiado.

Apesar de não serem filhos da mesma mãe, Tonino conquistou o carinho da família e de sua irmã, principalmente. Residente de Miami, ao saber o que sua irmã estava passando, decidiu passar um tempo na Espanha para apoiá-la em suas decisões e assim - estando ao lado dela inclusive com os lançamentos musicais mais recentes que incluem ‘Monotonía’, ‘BZRP Music Sessions #53′ e ‘TQG’.

Tonino Mebarak e Shakira (Foto: Getty Images / Europa Press)

Além de escolta pessoal da colombiana, foi ele quem realizou o trabalho de vigilância de Gerard Piqué, segundo a nossa parceira Nueva Mujer, que detalhou que o irmão de Shaki “começou a desconfiar da extensa vida noturna do catalão”. E não foi só isso, porque ele “foi uma bola de neve que acabou em separação, divórcio e um fenômeno viral global, já que em um suas visitas a Barcelona, o ex-jogador não passava tempo suficiente em casa com Shakira, Milan e Sasha”.

O portal também destacou que Tonino tem se envolvido nas negociações entre a colombiana e o catalão para que cheguem a um acordo feliz com a separação, bem como acertar os detalhes na guarda judicial dos filhos Milan e Sasha. Além disso, o irmão “enfrentou perguntas da imprensa e fãs na porta da famosa casa com a bruxa na varanda”.

