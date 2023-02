‘Geleia da Shakira’: entenda significo por trás da fantasia que tem dominado o carnaval

É indiscutível o poder da criatividade do brasileiro, não é mesmo? O carnaval mal começou e a piada já está pronta: a fantasia utilizada neste final de semana e que viralizou nas redes é nada mais nada menos do que a de ‘Geleia da Shakira’.

O cara me mete a GELEIA DA SHAKIRA de fantasia, carnaval é mesmo um troço maravilhoso pic.twitter.com/NTIwIDe5Om — Anna Virginia Balloussier (@annavirginia) February 12, 2023

Não entendeu nada? Continue lendo que a gente te explica.

No último ano, a cantora colombiana e seu ex, Gerard Piqué, protagonizaram uma das separações mais polêmicas, depois de mais de 10 anos juntos. E, no início deste ano, Shakira bombou em todas as redes com a música em que detalha diversos motivos da separação, na letra de ‘BZRP Music Sessions #53′.

gosto muito do chapolin também pic.twitter.com/2qBAJSEW7l — Anna Virginia Balloussier (@annavirginia) February 12, 2023

Porém, ainda não foi nessa música bombástica que encontramos o tal caso da ‘Geleia da Shakira’. Recentemente, a cantora contou como começou a suspeitar sobre as traições de seu ex-esposo.

O programa espanhol Socialité disse que Shakira percebeu que algo estava acontecendo com Piqué depois que houve consumo irregular de geleia em casa.

De acordo com o programa, ao voltar de uma viagem de trabalho, a cantora notou que a geleia de morango estava quase vazia. Mas o que isso tem de estranho? Nem Piqué, nem os filhos do casal comiam a tal geleia.

Assim, a colombiana que já estava desconfiada da traição, teria ligado os pontos e descoberto a existência de Clara Chía, a mulher com quem o ex-jogador tem sido visto após o rompimento com Shakira e que possivelmente comeu a sua geleia de morango.

Shakira já havia deixado pistas sobre isso no clipe de sua música ‘Te felicito’

No clipe da música em que ela fala sobre mentiras e traições, Shakira abre uma geladeira apenas para encontrar a cabeça de Rauw Alejandro, o músico com quem ela colaborou para a música. Relembre o clipe:

Alison Hammond, do programa britânico This Morning, perguntou sobre o significado daquele símbolo e daquela cena. “Você não vai à geladeira pegar leite. Diga o que você estava procurando”, lançou a jornalista.

“Eu estava indo para a geladeira para descobrir a verdade”, disparou a colombiana. Foi assim que surgiu a explicação para as suspeitas de Shakira quando ela começou a notar que faltavam certos alimentos que ela não comia e que Piqué não gostava.

A fantasia do carnaval

É claro que nos bloquinhos do último final de semana, já tiveram a ideia genial de se fantasiar de ‘Geleia da Shakira’.

Agora que você já sabe, caso não tenha sua fantasia pronta, que tal preparar a sua própria fantasia de geleia?