Vídeo: confira momento constrangedor que Gerard Piqué viveu com uma fã de Shakira

Após a separação de Gerard Piqué e Shakira, ocasionada pela infidelidade do ex-jogador de futebol, fãs da cantora colombiana se revoltaram ao redor do mundo e utilizam as canções em que Shaki ironiza a separação e a infidelidade com indiretas (bem diretas) como um hino.

📱 | Shakira is currently trending. pic.twitter.com/wLBLHFgNkv — shakirastuff | fan account (@shakirastuff_) March 26, 2023

A música em parceria com Bizarrap, em especial, “Music Sessions #53″, quebrou mais de 14 recordes e foi a que melhor descreveu a situação pessoal pela qual Shakira passou. Não demorou muito para os fãs decorarem a música e até mesmo usá-la contra Piqué.

É o caso de uma fã que, ao reconhecer o ex-zagueiro em um prédio do Barcelona, não hesitou em começar a cantar um trecho da música para ele e gargalhar do outro lado da porta giratória em um vídeo que se tornou viral. Confira abaixo:

La fan más sana de Shakira pic.twitter.com/4kdx8TWM8v — ceciarmy (@ceciarmy) March 26, 2023

“Desculpa por você ter saído-Piqué!”, gritou a mulher para ele antes de soltar uma gargalhada cômica que gerou muitos comentários nas redes sociais. “Eu juro para você que ele olhou para mim”, disse ela a outra fã que a acompanhava.

O vídeo viralizou rapidamente nas redes sociais e os usuários simpatizaram com ela e muitos garantiram que teriam feito o mesmo se encontrassem Piqué. “Aquela risada. Obrigada amiga por ter gritado com ele o que muitos de nós queríamos”, e “só quero conhecer o Piqué para gritar com ele”, foram alguns dos comentários.

Recentemente, e depois de evitar falar sobre este assunto com a imprensa, foi o próprio Gerard Piqué quem falou pela primeira vez sobre a separação e como a situação se tornou mediática. “Eu quero ser verdadeiro comigo mesmo. Não vou gastar dinheiro limpando minha imagem. As pessoas que me preocupam e as que amo são as que me conhecem”, disse em entrevista ao El País. Relembre.

Leia também: