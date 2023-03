Vídeo: rappers cantam música de Shakira em final da King’s League, de Piqué, que reage

Gerard Piqué, ex-jogador de futebol e ex-companheiro de Shakira, viveu mais um momento constrangedor após seu rompimento e infidelidade com a colombiana.

Na tarde do último domingo (25/03), durante a final da King’s League - liga espanhola de futebol de Piqué -, disputada no Camp Nou, em Barcelona, um grupo de rappers começaram a cantar, ao vivo, parte da letra do hit “Bzrp Music Sessions #53″, de Shakira com coloboração de Bizarrap, na frente de Piqué.

Segundo o site Europa Press, o ex-jogador chegou ao estádio de helicóptero “relaxado, sorridente e muito próximo” acompanhado dos dois filhos, Milan e Sasha. No entanto, seu sorriso desapareceu após o momento “desconfortável” que viveu, quando os rappers começaram a fazer uma batalha de rap para no final do jogo. Assista:

Durante a batalha, divulgada nas redes sociais, um dos cantores fez um cover de “Bzrp Music Sessions #53″ de Shakira, incluindo algumas frases como “Yo solo hago música, perdón que te salpique”, além da clássica frase “Yo valgo por dos de 22″.

O site espanhol informou que, enquanto o público “ria e cantava a batalha dos rappers, Gerard se escondia como podia olhando para o telefone como se não estivesse acontecendo com ele”.

Nós não julgamos, não é mesmo? Com uma música que é inteira com indiretas para ele, o jeito é se esconder mesmo.

Os filhos de Shakira estavam entediados

O Europa Press também destacou o aparente “tédio” que Milan e Sasha experimentaram na final da King’s League. De acordo com a agência, as crianças “não conseguiram esconder o quanto estavam entediados enquanto o pai estava mais entusiasmado”.

O site espanhol ainda relatou que “os dois tentavam se distrair jogando bola no meio do campo” enquanto o pai conversava com outras pessoas sem dar atenção aos filhos. Circulam nas redes sociais alguns vídeos dos filhos de Shakira, que aparentemente não demonstraram nenhuma emoção durante o evento enquanto Piqué parece feliz e sorridente.

Clara Chía também esteve presente no estádio, mas supostamente preferiu “ficar em segundo plano”.

