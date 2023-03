The Town: venda de ingressos começa nesta terça; veja como comprar

Projeção do futuro Palco Skyline, do The Town (Foto: Divulgação)

A espera acabou: os ingressos para o novo festival de música de São Paulo, The Town, começam nesta terça-feira (14), a partir das 19h. O evento é produzido pelos criadores do Rock in Rio, que estreiam a versão paulistana do famoso festival este ano.

Bruno Mars, Post Malone, Foo Fighters e Maroon 5 estão entre as principais atrações internacionais que já foram anunciadas. Já entre os artistas brasileiros, o destaque vai para Racionais MC’s, Jão e Ludmilla.

O line-up completo ainda não foi anunciado. Por isso, os ingressos serão vendidos para um dia de evento, sem data especificada. Neste primeiro lote, custa entre R$ 770 (inteira) e R$ 385 (meia-entrada). Ao comprar pelo site oficial, não haverá cobrança de taxas de conveniência.

O The Town tem data marcada para os dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro deste ano. Será realizado no Autódromo de Interlagos (Av. Sen. Teotônio Vilela, 261 - Interlagos), na zona sul de São Paulo.

Confira os artistas confirmados até o momento:

02/09 (sábado): Post Malone, Criolo, Ne-Yo, Racionais MC’s com a Orquestra Sinfônica de Heliópolis, Esperanza Spalding, Orochi

03/09 (domingo): Alok, Esperanza Spalding, Luísa Sonza

07/09 (quarta-feira, Dia da Independência): Maroon 5, Ludmilla, Stanley Jordan, Maria Rita

09/09 (sábado): Foo Fighters, Garbage, Wet Leg, Stanley Jordan

10/09 (domingo): Bruno Mars, Iza, Jão, Richard Bona

Conheça o festival

Durante os dias de festival, o Autódromo será chamado de Cidade da Música - tal qual o Parque Olímpico, nomeado como Cidade do Rock durante as edições do Rock in Rio. Serão cinco palcos e outros dois espaços , todos com cenografia temática, inspirados na arquitetura de São Paulo. Os palcos são Skyline, The One, New Dance Order, São Paulo Square e Factory.

“Sonhava em fazer um evento em São Paulo, mas precisava ter a cara da cidade. É um enorme prazer e uma responsabilidade ainda maior idealizar e produzir um evento tão grandioso, um projeto único, à altura dessa grande cidade, que foi a inspiração para a criação de The Town”, explicou o empresário Roberto Medina, responsável pelo festival. Veja aqui os detalhes do festival.

