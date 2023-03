Esta é a razão pela qual Morgan Freeman usou luvas ao apresentar prêmio no Oscar

Quem assistiu a cerimônia de premiação do Oscar 2023, provavelmente viu diversos rostos conhecidos dos cinemas - incluindo o ator Morgan Freeman, sempre lembrado por aqui por suas atuações em filmes como “Todo Poderoso” e “Se7en - Os Sete Crimes Capitais”.

O artista chegou ao palco acompanhado da atriz Margot Robbie, queridinha dos fãs geeks e também dos cinéfilos. Eles subiram ao palco da premiação para fazer uma homenagem ao estúdio Warner Bros., que completa 100 anos em 2023.

Contudo, para além da homenagem e do discurso, um detalhe acabou chamando a atenção dos fãs: Morgan usava uma luva preta em sua mão esquerda, enquanto a outra permanecia descoberta.

Apesar da preocupação que muita gente manifestou, na verdade isso não é novidade para o ator - e existe um motivo para ele usar luvas.

Em 2008, Morgan Freeman sofreu um grave acidente de carro. Seu veículo capotou várias vezes em uma rodovia dos Estados Unidos. O acidente foi quase fatal e acabou paralisando sua mão.

Foram graves danos em seus nervos e, desde então, o ator costuma usar uma luva de compressão, para manter o sangue fluindo em sua mão.

“Eu sofri danos nos nervos e não melhorou. Não consigo movê-la“, revelou Morgan, em entrevista revista People em 2010.

Um editor do jornal The Guardian detalhou: “eles tiveram que usar cortadores hidráulicos para retirá-lo do veículo. Ele estava lúcido, consciente. Ele estava conversando, brincando com alguns membros das equipes de resgate”, disse.

