The Rock revela destino de Adão Negro na reformulação da DC

Não é segredo para ninguém que a DC está fazendo uma grande reformulação em seu universo cinematográfico e que isso tem afetado o destino de diversos personagens - e atores. Mas e os filmes mais recentes, como ficam?

O ator Dwayne Johnson, também conhecido como The Rock, deu uma entrevista para a revista Variety sobre o destino reservado ao seu personagem, o Adão Negro.

Protagonista do filme de mesmo nome, ele foi questionado sobre a polêmica saída de Henry Cavill - sendo o The Rock um dos principais articuladores desse retorno - durante sua passagem pelo tapete vermelho do Oscar 2023.

“Tudo o que posso fazer, e tudo o que podíamos fazer quando estávamos rodando ‘Adão Negro’ era dar o nosso melhor, nos cercar das melhores pessoas e entregar o melhor filme que pudéssemos. Nossa pontuação de audiência estava na casa dos 90. Então, os críticos nos acertaram algumas vezes, mas isso é apenas negócio”, disse The Rock, na entrevista.

“É quase como você ter um time de futebol americano profissional e seu quarterback ganha campeonatos; e seu técnico também ganha ganha campeonatos; e então um novo dono chega e diz: ‘Não ficarei com o treinador e nem com o quarterback. Contratarei novos nomes’”, completou.

Os novos filmes da DC estão sendo planejados de forma mais centrada, após a contratação dos diretores criativos Peter Safran e James Gunn.

“James Gunn e eu entramos em contato, e Adão Negro não estará em seu primeiro capítulo da narrativa”, tinha dito Dwayne aos fãs em dezembro do ano passado. “No entanto, a DC e a Seven Bucks concordaram em continuar explorando as melhores maneiras para que Adão Negro possa ser utilizado no futuro do DCU”, completou.

Leia também: The Town: venda de ingressos começa nesta terça; veja como comprar