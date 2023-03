Shazam 2: Roteirista do filme confirma que membro da família de heróis será gay

O roteirista de “Shazam! Fúria dos Deuses” entregou uma grande novidade sobre a sequência do filme de Billy Batson: um de seus irmãos adotivos - parte da Família Shazam! - será gay no novo longa.

Em entrevista ao portal Dorkaholics, Henry Gayden, um dos roteiristas do novo filme da DC, informou que esse novo capítulo explora mais da sexualidade de Pedro Peña, o irmão mais forte do grupo.

“A única adição [em representatividade] é que o filme é muito mais direto sobre o Pedro ser gay. E isso foi sugerido no primeiro filme muito sutilmente,” disse.

“E eu achei que era muito importante e lutei muito mesmo para deixar isso claro no filme”, continuou Henry. Não foi informado como será feita a abordagem da sexualidade do personagem.

No filme, o personagem é interpretado pelos atores Jovan Armand, na versão adolescente, e D.J. Cotrona, na versão adulta como super-herói.

Vale lembrar que no primeiro filme “Shazam!” (2019), o personagem tem um momento muito sutil que poderia fazer os fãs questionarem sua sexualidade - mas é tão sutil que passa batido. Na ocasião, Pedro sai de um clube de strip acompanhado dos irmãos, mas logo diz que não se interessou muito pelo que viu por lá.

“Shazam! - Fúria dos Deuses” tem estreia agendada para o dia 16 de março nos cinemas brasileiros. Zachary Levy e Asher Angel retornam interpretando as versões adolescente e adulta do personagem-título.

Dentre as novidades, estão a adição das atrizes Helen Mirror, Rachel Zegler e Lucy Liu, que interpretam as vilãs do novo longa.

Assista ao trailer:

