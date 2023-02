A rainha consorte Camilla pode obter grande mudança de título após coroação do rei Charles

Embora o rei Charles possa ser o centro da cerimônia de coroação real em 6 de maio, também será um grande dia para sua esposa, Camilla Parker Bowles, pois ela será coroada ao lado dele. Mas, de acordo com novos relatórios, pode haver outra razão pela qual essa cerimônia marcará uma grande mudança para a consorte da rainha - porque ela pode acabar recebendo uma grande mudança de título.

Em um novo relatório do The Daily Mail, eles especularam que Bowles será simplesmente referida como “Rainha” em vez de “Rainha consorte” após a cerimônia de coroação.

A publicação britânica afirmou que várias “fontes bem posicionadas” revelaram a mudança iminente.

Esta notícia chega um ano depois que a falecida rainha Elizabeth expressou sua aprovação por Bowles ser chamada de rainha consorte. Antes de falecer em setembro de 2022, a falecida monarca compartilhou uma mensagem no Instagram, onde disse: “E quando, na plenitude do tempo, meu filho Charles se tornar rei, sei que você dará a ele e a sua esposa Camilla o mesmo apoio que você me deu; e é meu desejo sincero que, quando chegar a hora, Camilla seja conhecida como Rainha Consorte enquanto continua seu próprio serviço leal”.

Tradicionalmente, o termo “rainha consorte” é usado para se referir à esposa de um monarca reinante e geralmente denota que a esposa mantém o mesmo status social que o marido. No entanto, no caso da monarquia britânica, a rainha consorte não está na linha de sucessão e só recebe o título por meio do casamento.

Não seria uma grande surpresa se o Palácio de Buckingham tentasse eliminar gradualmente o aspecto “consorte” do título de Bowles, visto que algumas publicações já começaram a se referir a Bowles como “Rainha Camilla”. No entanto, historicamente, “Rainha” por si só tem sido usada para denotar um monarca com poderes políticos e militares.