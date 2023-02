Filmes para apreciar a solidão: CCSP faz mostra grátis com longas ‘queridinhos’ do público

Quer curtir o fim de semana pós-Carnaval com uma programação mais leve? O Centro Cultural São Paulo (CCSP) está realizando uma mostra de cinema com tema pra lá de inusitado: “Filmes Essenciais para Pessoas Solitárias”.

Identificando-se ou não com a proposta, fato é que o mundo das telonas proporciona uma série de produções para apreciar a beleza do isolamento, seja para viver a tristeza em paz, seja para mergulhar em um processo de autoconhecimento.

Todos os filmes serão exibidos gratuitamente, com uma extensa programação até o dia 5 de março (confira abaixo os destaques, que incluem “O Fabuloso Destino de Amélie Poulain” e “Aftersun”).

Para assistir aos filmes, basta comparecer a bilheteria do cinema do CCSP com 1h de antecedência e retirar o seu ingresso. Vale lembrar que a sala tem capacidade para 99 pessoas.

Para checar a programação completa do festival, com horários e sinopses dos filmes, basta acessar ao site do CCSP.

Filmes da mostra

Queridinhos do público e da crítica estão presentes na mostra, como “O Fabuloso Destino de Amélie Poulain”, de 2001.

Já quem prefere produções mais recentes, “A Pior Pessoa do Mundo”, de 2021, e “Sempre em Frente”, de 2022, fizeram sucesso nas últimas temporadas de premiações. Este último, inclusive, é estrelado por Joaquin Phoenix, atuação que lhe rendeu diversas indicações na temporada.

Quem gosta de filmes estrelados por grandes nomes de Hollywood pode escolher entre “Embriagado de Amor”, com Adam Sandler, “O Agente da Estação”, com Peter Dinklage, “Os Excêntricos Tenenbaums”, com Ben Stiller e Gwyneth Paltrow, e “Vestígios do Dia”, com Anthony Hopkins e Emma Thompson.

Para quem está concentrado na maratona do Oscar, é uma boa oportunidade para assistir “Aftersun” em uma tela grande. O longa foi indicado ao prêmio de Melhor Ator, pela atuação de Paul Mescal, que interpreta Calum, um dos protagonistas.

