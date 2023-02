Inimigos do fim: confira a lista de blocos do domingo pós-Carnaval em São Paulo

Ainda tem energia para mais um fim de semana na folia? No próximo domingo (26) desfilam os últimos blocos do do Carnaval de rua de São Paulo, com dezenas de opções pelas ruas da cidade.

Programe-se: têm blocos para todos os horários e estilos musicais, ao longo de todo o fim de semana. Dentre os megablocos, estão previstos Não Era Amor, Era Cilada, com a banda Molejo, Pipoca da Rainha, com Daniela Mercury, e Bloco Baguncinha.

Confira a lista dos blocos que estão confirmados para este domingo:

+ Agenda: Saideira da folia: confira lista de blocos do sábado pós-Carnaval em São Paulo

CENTRO

Pipoca da Rainha (Daniela Mercury): das 14h às 19h. Axé. Concentração na Rua da Consolação, 2101

Bloco de Pífanos: das 14h às 19h. Eclético. Concentração na Rua Quinze de Novembro, 130 - Centro Histórico

Bloco dos Bonecões: das 11h às 16h. Samba. Concentração na Rua Quinze de Novembro, 130 - Centro Histórico

Bloco Diquebra: das 12h às 17h. Rap. Concentração no Largo da Paissandú - República

Cordão Espalha Torresmo: das 10h às 15h. Marchinhas. Concentração na Rua Major Diogo, 835 - Bixiga

Calor da Rua: das 10h às 15h. MPB. Concentração no Largo da Paissandú - República

ZONA SUL

União dos Bairros: das 12h às 17h. Marchinhas. Concentração na Rua Francisco Pio de Melo - Vila das Belezas

Fala Comigo BB: das 14h às 19h. Sertanejo. Concentração na Rua Lord Cockrane - Ipiranga

Bloco da Vaca: das 13h às 18h. Marchinhas. Concentração na Rua Brigadeiro Jordão, 294 – Ipiranga

Bloco do Síndico: das 13h às 18h. MPB. Concentração na Avenida Helio Pellegrino, 200 - Vila Nova Conceição

Bloco Confraternidade: das 14h às 19h. Marchinhas. Concentração na Alameda dos Anapurus, 1415 - Indianópolis

ZONA OESTE

Bloco Kazunji: das 13h às 18h. Pagode. Concentração na Avenida Junta Mizumoto - Vila Sônia

Bloco do Piruka: das 12h às 17h. Pop. Concentração na Avenida Marquês de São Vicente, 230 – Várzea da Barra Funda

Bloco Malandragem: das 10h às 15h. MPB. Concentração na Alameda Olga – Barra Funda

Bloco dos Chicos: das 14h às 19h. MPB. Concentração na Rua Bárbara Heliodora - Vila Romana

Bloco Chega Mais: das 12h às 17h. Anos 80. Concentração na Rua Inácio Pereira da Rocha, 341 - Vila Madalena

Bloco Baguncinha: das 13h às 18h. Samba. Concentração na Avenida Faria Lima, 4500 - Itaim Bibi

Bloco Oração: das 14h às 19h. MPB. Concentração na Rua Edson Dias, 119 – Pinheiros

Não Era Amor, Era Cilada: das 14h às 19h. Anos 90. Concentração na Avenida Faria Lima, 4500 - Itaim Bibi

Filhos de Glande: das 14h às 19h. Axé. Concentração na Rua Padre de Carvalho, 790 - Pinheiros

ZONA LESTE

Fraldinha Molhada: das 9h às 14h. Infantil. Concentração na Rua José Oscar de Abreu Sampaio, 310 - Anália Franco

Bloco Tatuapé: das 14h às 19h. Samba. Concentração na Praça Florestan Fernandes - Anália Franco

Tatuapé Vem Aí: das 14h às 19h. Samba. Largo Nossa Senhora do Bom Parto - Vila Gomes Cardim

União da Ilha: das 14h às 19h. Samba. Concentração na Rua Ourinhos – Alto da Mooca

Bloco Levanta Quem Cai: das 13h às 18h. Marchinhas. Concentração na Praça Serra dos Tapés - Penha

ZONA NORTE

É Nós Que Tá: das 14h às 19h. Marchinhas. Concentração na Rua Leonor Barbosa Rodrigues, 384 - Casa Verde

Bloco do Fumaça: das 13h às 19h. Eclético. Concentração na Rua Manuel Gaya, 700 – Tremembé



Boêmios da Madame: das 13h às 18h30. Marchinhas. Concentração na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 6600 - Mandaqui

Viracopo: das 14h às 18h30. Samba. Concentração na Avenida Luis Dumont Villares, 1501 – Parada Inglesa

Bloco Tradição da Parada Inglesa: das 14h às 19h. Samba. Concentração na Rua Viri - Jardim São Paulo

Bloco do Chocolate: das 14h às 19h. Samba. Concentração na Rua Chico Pontes, 1500 - Vila Guilherme



Só Quem Tem Problema Em Casa: das 13h às 18h. Samba. Concentração na Rua José Antônio da Silva – Vila Sabrina



My Chama Q Eu Vou: das 11h às 20h. Concentração na Rua Padre Guido Del Toro - Jardim Felicidade



