Após virar piada, Ariana DeBose abraça o meme e ri junto nas redes sociais

Se não podes com eles, junte-se a eles: após excluir sua conta no Twitter esta semana, a atriz Ariana DeBose resolveu abraçar o meme e rir juntos com quem está fazendo piada de sua performance no palco do BAFTA (Academia Britânica de Cinema e Televisão).

Seu rap citando as estrelas do momento - de Angela Basset (”Pantera Negra: Wakanda Para Sempre”) a Jamie Lee Curtis (”Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo”) - está sendo rapidamente ressignificado. O que poderia ser um grande tropeço em sua carreira está servindo para impulsionar sua visibilidade, com a atriz agora se divertindo, aparentemente.

“Fez a coisa. Valeu Londres! Nos vemos em breve!”, compartilhou Ariana, fazendo uma autorreferência em seus stories no Instagram.

Story de Ariana DeBose (Foto: Reprodução/Instagram Stories)

Ela também passou a compartilhar memes que está vendo pela internet. “Angela Basset fez a coisa”, citou o Coral de Homens Gays de Nova York, ao postar um vídeo cantando o trecho, a capella. “Simmm senhores!”, respondeu a atriz, pelos stories.

Ariana também compartilhou um momento em que a cantora Lizzo faz uma brincadeira no palco com a gafe. “Olha, isso é muito legal”, comentou. Assista ao vídeo original:

A conta no Twitter, porém, segue desativada.

Entenda o caso

Ariana DeBose, conhecida por seu papel em “Amor, Sublime Amor”, virou motivo de piadas na internet, após uma performance na cerimônia do BAFTA, realizada no último domingo (19).

Ela abriu a premiação com a música “Sisters Are Doin’ It for Themselves”, do duo britânico Eurythmics. Contudo, no meio da música ela incluiu uma estrofe de rap, listando todas as atrizes que tinham sido indicadas ao BAFTA.

“Angela Bassett fez a coisa, Viola Davis minha ‘Mulher Rei’, Cate Blanchett você é um gênio, Jamie Lee você é todas nós”, dizia um dos versos do trecho.

Logo Ariana passou a viralizar nas redes sociais, sendo alvo de piadas de internautas que ficaram perplexos com os versos entoados pela artista.

