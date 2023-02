Ator de ‘Todo Mundo Odeia o Chris’ encontrado morto tinha problemas com remédios, diz site

O ator Jansen Panettiere, de 28 anos de idade, foi encontrado morto em Nyack, cidade dos Estados Unidos, no último domingo (19). A causa oficial da morte ainda não foi revelada pela polícia.

Contudo, segundo o portal OK! Magazine, a morte pode ter relação com problemas que o artista enfrentava com drogas e medicamentos controlados. Vizinhos do ator disseram ao site, às vésperas de sua morte, que ele estava “tomando pílulas como se fossem balas” nas semanas anteriores à fatalidade.

“Ele saia do carro dele às 4h completamente detonado”, informou uma fonte anônima ao portal estadunidense. “Ele dizia que estava voltando de uma filmagem. Estava muito acabado”, revelou.

A polícia não suspeita de crime contra o ator, segundo o portal TMZ.

Carreira

Além de atuar, Jansen Panettiere também era artista plástico. Apesar de estar em diversas produção para TV e cinema, ele era mais conhecido por ser irmão da atriz Hayden Panettiere, estrela de “Heroes” e “Nashville”.

Juntos, eles atuaram em “O Cruzeiro dos Tigres” e “O Falsificador”.

Quando criança, ele atuou na série “Todo Mundo Odeia o Chris” e dublou personagens nas animações “Robôs” e “A Era do Gelo 2″. Mais recentemente, esteve no elenco de um episódio de “The Walking Dead”.

Seu último trabalho atuando foi em 2019, no filme “Dois Doidões em Harvard 2″.

