BBB 23: Piada de Paulo Vieira irrita fãs de Key Alves e gera treta na web; veja

Paulo Vieira usou do humor para falar de Key Alves no “Big Terapia”, quadro que comanda dentro do “BBB 23″, mas acabou errando a mão e virando um dos assuntos mais comentados por causa de uma polêmica gerada na última quarta-feira (22).

No quadro, o humorista disse: “Essa semana é aniversário do Cezar Black e do Fred Nicácio, mas não vai ter bolo. É porque o Gustavo e a Key têm medo de preto batendo palma na frente de vela”, disse o humorista, fazendo referência ao debate sobre intolerância religiosa levantado por Tadeu Schmidt na edição.

Paulo Vieira mais uma vez genial pic.twitter.com/QEyS3GUIBX — Erick Krominski (@EKrominski) February 23, 2023

Mas, o tiro saiu pela culatra, já que a fala foi repudiada pela equipe que cuida das redes sociais da jogadora de vôlei e por muitos fãs do reality show. Pelo Twitter, anônimos apontaram que Paulo Vieira pegou pesado com o casal Guskey.

“O que Paulo Vieira fez ontem com gudkey foi extremamente desrespeitoso e mentiroso as acusações. Se querem tirar eles, e deixar esse ‘BBB’ florido melhor tirar logo do que cancelar como estão cancelando”, escreveu um perfil.

Não respeitam não, editam vídeos com falas que não correspondem ao momento para prejudicar os participantes que querem queimar. O paulo vieira (com minúscula mesmo) foi vergonhoso hoje.

Você já escolheu seus possíveis vencedores, 23 edições de BBB e acha que engana alguém. — Alice_fã_de_reality (@Josysul) February 23, 2023

Já outro disse que o humorista não tem graça: “Esse Paulo Vieira é muito chato, exageradas as ironias que fez contra o casal Guskey, quem tem que decidir é o povo pelo voto e não esse lacrador que fica queimando as pessoas”, escreveu ele no Twitter, fazendo a frase “Guskey merece respeito” chegar aos assuntos mais comentados da rede social.

Gente, esse cara ficou revoltadinho com a piada do @PauloVieiraReal mas não com as atitudes do casal agrotóxico? Isso está me parecendo medo, pq o Paulo Vieira é infinitamente melhor que esse hipócrita#BBB #BBB23 #RedeBBB #RedeBBB23 — tvombudsman (@tvombudsman1) February 23, 2023

Mas, além dos haters, Paulo Vieira também encontrou apoio de outros anônimos que acompanham o “BBB 23″. Na mesma rede, diversos perfis escreveram a frase “Paulo Vieira merece respeito”, mostrando que tudo não passou de uma piada para o “Big Terapia”.

Já um outro questionou o jogo de Gustavo e Key Alves: “Isto aí que Paulo Vieira fez foi porque estava todo mundo odiando o jogo do Guskey e falando mal deles aqui fora”.

Hoje no quadro Big Terapia, o qual deveria ser voltado ao humor e entretenimento, transmitiu na edição este vídeo abaixo. Um quadro que, a princípio, deveria ser voltado para fazer piadas e comentar momentos engraçados, claramente acusou o casal GusKey de algo que nunca foi dito. pic.twitter.com/xOh1XCtkQk — Key Alves 🔑 (@keyalvesoficial) February 23, 2023

Além dos fãs, os administradores das páginas de Key Alves se manifestaram e disseram que o quadro de humor não levou entretenimento: “Hoje o quadro ‘Big Terapia’, o qual deveria ser voltado ao humor e entretenimento, transmitiu o vídeo abaixo. Um quadro que, a princípio, deveria ser voltado a fazer piadas e comentar momentos engraçados, claramente acusou o casal GusKey de algo que nunca foi dito”, relatou a carta de repúdio.

O perfil no Twitter de Key Alves também falou sobre o cancelamento da atleta: “Não é de hoje que algumas páginas e perfis de fofoca e notícias estão cancelando a Key e o Gustavo por qualquer situação que acontece dentro da casa, já que traz engajamento. E isso não pode ficar assim”.

